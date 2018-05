Beatrice Borromeo ha partorito: è nato il secondo figlio

È nato il secondo figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Ancora un fiocco azzurro per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La coppia ha avuto un secondo maschietto, dopo la nascita di Stefano Ercole Carlo avvenuta a febbraio 2017. A un anno di distanza, è arrivato in famiglia il piccolo Francesco Carlo Albert. Beatrice ha partorito lunedì 21 maggio ma il comunicato ufficiale è stato diramato dalla famiglia solo oggi, martedì 22 maggio. La nota stampa, piuttosto stringata, è stata diffusa dalle due nonne del neonato, la principessa Caroline di Monaco e la contessa Paola Marzotto.

Il comunicato sulla nascita del secondo figlio di Beatrice Borromeo

“Sua altezza reale la Principessa Carolina di Hannover e la Contessa Paola Marzotto sono liete di annunciare la nascita del loro nipotino”, hanno fatto sapere le due nobildonne. Francesco è il sesto nipote di Carolina di Monaco, che è nonna anche di Sasha, India e Max, avuti dal primogenito Andrea, e di Raphael, figlio di Charlotte. Quest’ultima ad agosto darà alla luce il secondogenito: è incinta del nuovo compagno, il produttore Dimitri Rassam.

Beatrice Borromeo: una gravidanza vissuta nella riservatezza

Come accaduto per la prima gravidanza, Beatrice Borromeo ha vissuto l’attesa di Francesco con discrezione e riservatezza. Poche, anzi pochissime, le uscite pubbliche: solo un misero annuncio lo scorso febbraio per confermare l’arrivo del secondogenito. La giornalista, con un passato nel mondo della moda, è molto discreta e non ama condividere la sua vita privata con gli altri.