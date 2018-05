Barbara d’Urso: una statua in suo onore a Battipaglia

Barbara d’Urso: a Battipaglia una statua per lei

Ormai in diverse città si possono trovare statue dedicate ai vip. E un’altra potrebbe, ben presto, arrivare in Campania, nello specifico a Battipaglia, in provincia di Salerno. Qui, un geometra del posto ha pensato di redigere una statua alla conduttrice televisiva Barbara d’Urso. Un segno di gratitudine per rendere omaggio a colei che ogni pomeriggio riesce a conquistare il cuore degli italiani e, in questo caso, quello degli abitanti di Battipaglia e del geometra Damiano D’Andrea: “Certo può sembrare una bizzarra iniziativa, invece Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona. Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line. L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali”.

Barbara d’Urso: il sondaggio per redigerle una statua in suo onore

Barbara d’Urso, grazie alla proposta del geometra salernitano e agli ascolti dei suoi programmi, si conferma ancora una volta una conduttrice tra le più amate in Italia, tanto da arrivare a costruire una statua in suo onore. La decisione finale tocca alla popolazione di Battipaglia. Con un sondaggio online, gli abitanti di Battipaglia potranno decidere se sostenere l’idea del geometra Damiano D’Andrea e avere Barbara d’Urso nel loro paese.

Cosa ne pensa Barbara d’Urso della statua a Battipaglia?

Come sappiamo, Barbara d’Urso è molto impegnata con il lavoro, conducendo ben tre programmi (Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Domenica Live). Ma siamo sicuri che, non appena la conduttrice verrà a conoscenza della proposta fatta nella sua Campania, ci farà sapere il suo pensiero.