Fabrizio Corona a Verissimo senza filtri: le pesanti accuse a Barbara d’Urso dopo l’ospitata di Nina Moric al Grande Fratello

Dopo aver parlato della sua esperienza in carcere e dei suoi progetti per il futuro, l’uragano Fabrizio Coronaa Verissimo si è scagliato contro Barbara d’Urso. In studio, infatti, Silvia Toffanin ha mostrato all’ex fotografo il filmato dell’ospitata di Nina Moric al GF, una scena che lo stesso ha definito “Pietosa”. Il motivo? Corona non avrebbe molto apprezzato il modo in cui nel programma sarebbe stato strumentalizzato il dolore di Nina. La colpa, dunque, secondo lui sarebbe tutta di Barbara d’Urso quindi. Le parole di Fabrizio contro la conduttrice di Canale Cinque sono state così dure da spingere addirittura al Toffanin a scusarsi per questo.

Fabrizio Corona contro Barbara d’Urso: “Non gli porterò mai rispetto”

Che tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso non corresse buon sangue è ormai una cosa risaputa. Dopo l’uscita di quest’ultimo dal carcere, per esempio, tanto aveva fatto parlare la freccina lanciata da Carmelita a Pomeriggio Cinque. Oggi però a portare a galla vecchi rancori è stato proprio Corona. Cosa lo ha fatto scoppiare? Nina Moric e l’ingresso di questa al Grande Fratello. “Si è fatta strumentalizzare dal programma e da quell’altra” ha infatti dichiarato Fabrizio a Verissimo “Strumentalizzata da quell’altra perchè quell’altra se l’era studiata”. Parole forti che hanno spinto allora Silvia Toffanin a prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite il quale, tuttavia, ha ribadito: “Non gli porterò mai rispetto, mi hai chiesto del programma ed io commento”.

Fabrizio Corona contro Barbara d’Urso a Verissimo: le scuse di Silvia Toffanin in diretta

Quello che Fabrizio Corona ha detto di Barbara d’Urso ha molto turbato Silvia Toffanin oggi a Verissimo. A seguito dell’ennesimo attacco dal suo ospite prima ad Alda Deusanio e poi a Luigi Favoloso (che Fabrizio spera di non dover mai incontrare adesso che è a piede libero), la Toffanin ha invitato l’ex fotografo a moderare i toni. Quando questo non è stato possibile, allora, la conduttrice si è scusata dicendo: “Io chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi”.