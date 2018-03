Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: la RAI blocca l’ospitata?

Ballando con le stelle: la Rai dice “no” all’ospitata di Barbara d’Urso?

“(…) Qualcuno a Viale Mazzini starebbe provando a bloccare” l’ospitata di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, “non concedendo ancora l’ok finale“. A scriverlo oggi, mercoledì 21 marzo, è uno dei giornalisti in forza a Dagospia, secondo cui tra i potenti del Servizio Pubblico c’è chi starebbe tentando di ostacolare in qualche modo la presenza della “Lady Cologno” di Mediaset nel popolare programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Barbara d’Urso ospite a Ballando con le stelle: “L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato”

Al contrario di quanto si possa pensare, la notizia di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle non è affatto una fake news e a confermarlo, qualche giorno fa alla stampa, è stata la stessa d’Urso in una recente intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni. Sono state, infatti, queste le parole scelte da “Barbarella” per commentare gli ultimi rumors: “E’ la verità che mi sia arrivato l’invito“, ha detto l’apprezzata conduttrice di Pomeriggio5, che poi ha anche aggiunto: “L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato“. Tra l’altro, come ha ricordato la presentatrice TV nell’intervista, l’appello “mi è stato fatto in diretta da Carolin Smith a nome di Milly Carlucci“, quando cioè la presentatrice del Biscione intervistò la presidente di giuria di “Ballando” nella puntata di Domenica Live dello scorso 15 ottobre 2017. E, se si parla di un nuovo, potenziale “blocco” di un’ospitata tv da parte della RAI, ci sarebbe anche un precedente illustre. Già lo scorso aprile, infatti, i media annunciarono la presenza di Diego Armando Maradona a Ballando con le stelle 2017, ma in quel caso a scendere nella pista da ballo, (si disse) in sostituzione dell’ex pibe de oro (mancato) ballerino per una notte, fu la Carlucci in prima persona…

Quando Ballando con le stelle per Barbara d’Urso era un problema…

Tornando a Barbara d’Urso, il legame della conduttrice con Ballando con le stelle ha per certi versi origini più antiche. Non soltanto perché il ballo è una delle passioni più forti della bella presentatrice tv napoletana, ma anche perché nel 2011 fu proprio “Ballando” a darle qualche preoccupazione. Come qualcuno ancora oggi ricorda, infatti, qualche anno fa Baila! fu chiuso a poche puntate dal debutto, in quanto un giudice dichiarò l’allora nuovo programma di “Carmelita”a Mediaset troppo simile alla trasmissione del sabato sera di Rai1.