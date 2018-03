Barbara d’Urso, Ballando con le Stelle e lite con Toffanin: verità

Barbara d’Urso si svela: la verità sulla lite con Silvia Toffanin e l’ospitata a Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live è tornata a ringraziare il suo pubblico. In quest’ultima stagione, i suoi talk-show hanno raggiunto picchi di ascolti mai visti primi. A quanto pare, la donna è praticamente divenuta imbattibile. Le trasmissioni da lei presentate riscuotono un successo dopo l’altro. Chissà se sarà lo stesso per la prossima edizione del Grande Fratello. La d’Urso ha svelato alcuni particolari dettagli sul suo lavoro e in particolare su alcune news uscite sul suo conto. A quanto pare, la maggior parte della volte di tratta di ‘fake-news’.

Barbara d’Urso andrà a Ballando con le Stelle? Parla la conduttrice di Canale 5

Da alcuni giorni non si fa altro che parlare della possibilità di vedere Barbara nello studio di Ballando con le Stelle da Milly Carlucci nei panni di ballerina per una notte. Non è infatti un segreto che la conduttrice abbia una grande passione per il ballo. In ogni caso, non si era ancora capito se fosse una notizia vero o falsa. A rivelare tutta la verità è stata la diretta interessata. “È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.” Insomma, la d’Urso non esclude affatto la possibilità di fare una breve visita alla Rai.

Barbara d’Urso e Silvia Toffanin hanno litigato: la conduttrice di Pomeriggio 5 si rivela

A quanto pare, anche la notizia della lite tra Barbara e Silvia non è altri che una grande bufala. “È una mega bugia. Io e Silvia ci sentiamo anche fuori dalla tv, è una ragazza splendida e una bravissima conduttrice, quando leggiamo queste cose ci ridiamo su.” Insomma, niente screzi tra le due donne di Canale 5.