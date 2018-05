Barbara D’Urso risponde a Striscia: “Droga nella Casa? Impossibile”

Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso replica a Striscia sulla presunta droga nella Casa

Al Grande Fratello 2018 Barbara D’Urso prende di petto la questione, mostra il filmato di Striscia la notizia e risponde così alla segnalazione mandata in onda dal tg satirico di Canale5. La D’Urso nega categoricamente il possibile uso di “droga” nel programma, anche perché – dice – i concorrenti sarebbero ripresi costantemente dalle telecamere e perquisiti e sottoposti ad analisi prima di fare ingresso all’interno della Casa. “Non svicolo“, afferma la conduttrice nella sesta puntata, anche parlando a nome di Endemol e di Mediaset. Poi, precisa: “E’ assolutamente impossibile che qualcuno abbia potuto usare una droga anche per un secondo“.

Patrizia Bonetti smonta la segnalazione di Striscia la notizia sulla presunta droga al Grande Fratello 2018

Chiarita la posizione sua e della produzione di Grande Fratello 2018, in studio Barbara D’Urso chiede conferme anche ai concorrenti. In particolare, centrale risulta la versione dei fatti di Patrizia Bonetti. E’ proprio lei la protagonista del filmato-segnalazione trasmesso da Striscia la notizia. Nel video mandato in onda, la si sentirebbe dire qualcosa come “pippava” o giù di lì, comunque sia una frase che ai segnalatori di “Striscia” ha fatto pensare ad un ipotetico consumo di “droga” nella Casa del GF. Ma la Bonetti fa crollare tutti i sospetti con queste parole: “Ho detto sembrava pippata per l’euforia che aveva. Era euforica e faceva avanti e dietro dal bagno. Quando vedi uno euforico dici: “sembra pippato“. La Bonetti si riferisce ad Aida Nizar e all’episodio del vomito in bagno.

“Droga al Grande Fratello?”: cosa ha mostrato Striscia

Tutto è partito da un filmato mostrato da Striscia la notizia nella puntata di martedì 22 maggio 2018. Nel filmato Ficarra commenta così le immagini dei due concorrenti di Grande Fratello che parlano tra di loro: “È il 24 aprile scorso e Aida ha vomitato in bagno, Patrizia ne parla con Danilo, lo prende in disparte e sussurra: mentre pippava… Favoloso. Dopo le canne dell’Isola, la coca? Non vorremmo che il Grande Fratello si trasformasse in “Big coca brother”. A chi si riferiva? A Pippa Middleton, Pippo Franco, Pippo Civati? Non sappiamo a cosa si riferisse, non sappiamo chi sia il protagonista, se Favoloso citato subito dopo o qualcun altro, né sappiamo se si stesse parlando di droga. Una cosa è certa, il Gf deve indagare. Trattandosi di coca non si deve escludere nessuna pista“.