Ballando con le Stelle 2018: vince Cesare Bocci, classifica completa e foto

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2018? Il vincitore è Cesare Bocci con Alessandra Tripoli

Cesare Bocci ha vinto Ballando con le Stelle 2018 in coppia con Alessandra Tripoli. L’attore ha battuto al televoto finale i fidanzati Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Quest’ultima è arrivata per il secondo anno consecutivo al secondo posto: lo scorso anno non aveva vinto per un soffio in coppia con Fabio Basile. Bocci e la Tripoli hanno battuto i rivali con il 67,33% di voti. Una percentuale piuttosto alta ma Cesare e Alessandra hanno subito colpito i telespettatori. Puntata dopo puntata hanno fatto breccia nel cuore del pubblico con le loro performance belle, coinvolgenti e ricche di pathos. Senza contare il ballo che Bocci si è concesso durante la finale con la moglie invalida Daniela: un’esibizione che ha fatto piangere tutti, pure il “duro” Guilermo Mariotto. Il protagonista de Il Commissario Montalbano ha voluto dedicare la sua vittoria a tutti i suoi compagni d’avventura, con i quali ha instaurato un ottimo rapporto. “Alzo questa coppa per tutta la famiglia di Ballando”, ha detto Bocci al momento della proclamazione. Per la Tripoli è la prima vittoria nella storia del programma.

Al terzo posto si sono classificati a pari merito le coppie formate da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando e Gessica Notaro e Stefano Oradei. I primi sono stati battuti da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina mentre i secondi sono usciti sconfitti dallo scontro con Cesare Bocci e Alessandra Tripoli.

Al quinto posto si sono piazzati a pari merito le coppie formate da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro e Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale. Entrambe sono state penalizzate dalla giuria tecnica (Ciacci ha pure bisticciato con Selvaggia Lucarelli per difendere Barbara d’Urso) e dal televoto.

Ballando con le Stelle 2018: tutti gli altri premi

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si sono aggiudicati il Premio Social di Ballando con le Stelle 2018. Il costumista di Detto Fatto e il ballerino siciliano sono stati i più seguiti sui social network per tutta l’edizione del programma.

Il Premio Aiello – che prende il nome dall’attore Maurizio Aiello, concorrente della prima edizione di Ballando con le Stelle – è invece andato ad Akash Kummar e Veera Kinnunen. La coppia è quella che ha dovuto affrontare più spareggi nel corso di questa edizione del programma di Milly Carlucci.

Il Premio Paolo Rossi, dedicato all’esibizione più emozionante e conferito dal giornalista Sandro Mayer, è invece andato a Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale.

Il Premio Miglior Esibizione, conferito da Carolyn Smith, è invece stato assegnato a Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.