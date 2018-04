Ballando con le stelle 2018: Gabriel Garko super ospite della sesta puntata

Gabriel Garko ballerino per una notte a Ballando con le stelle 2018

Il super ospite della sesta puntata di Ballando con le stelle 2018 è Gabriel Garko. Ad anticiparlo è DavideMaggio, secondo cui sabato 14 marzo sarà il popolare attore di fiction TV a scendere in pista in qualità di nuovo “ballerino per una notte”. Milly Carlucci lo arruola, anche se solo per un ballo, nel popolare sabato sera di Rai1 fatto con VIP e coreografie. Garko non è soltanto un sogno tv che s’avvera per Milly Carlucci, ma anche per Carolyn Smith. Il motivo? In una intervista del 2015 rilasciata a Televisionando la presidente di giuria di “Ballando” disse di lui che è un “uomo affascinante” e che, mettendosi “alla prova con il ballo“, potrebbe far vedere se “veramente è un uomo!“.

Ballando con le stelle, Gabriel Garko e il pressing ad Amici: dalla De Filippi ospiti Morandi e Ghali

E’ dunque Gabriel Garko “l’asso nella manica” scelto per la sesta puntata di Ballando con le stelle 2018. In questo modo, Milly Carlucci prova a dare di nuovo del filo da torcere al Serale di Amici, per cui ospiti del secondo appuntamento di sabato 14 aprile saranno il cantautore Gianni Morandi e il rapper Ghali. Insomma, la sensazione è che dopo l’exploit d’ascolto ottenuto con Albano e Romina il “generale” Carlucci non voglia mollare la presa, andando avanti con le ospitate “forti” per cercare di “finire il lavoro”: vincere quante più battaglie Auditel possibili “contro” Maria De Filippi, anche se entrambe le conduttrici dicono – più o meno con ironia – che “non c’è concorrenza“.

Chi è Gabriel Garko: età e fidanzata

Un’ospitata, quella di Gabriel Garko a “Ballando”, che sembra almeno un po’ legata alle ultime polemiche. L’attore compirà 46 anni di età il prossimo 12 luglio. Di recente ha fatto parlare di sé anche per una presunta nuova fidanzata e per le solite accuse legate ai presunti “ritocchini”.