Amedeo Minghi eliminato a Ballando con le stelle 2018

Non uno, ma ben tre sono gli eliminati della settima puntata di Ballando con le stelle 2018. Stiamo parlando di Amedeo Minghi, Massimiliano Morra e Cristina Ich. Per i tre concorrenti l’eliminazione c’è stata nel corso del nuovo appuntamento col programma, tornato in onda sabato 21 aprile in prima serata su Rai1. Più nel dettaglio, a volere l’uscita di scena del cantautore di “Trottolino amoroso” è stato il pubblico da casa tramite il televoto. Il cantante e la ballerina professionista Samanta Togni hanno perso la sfida contro Akash Kumar e Veera Kinnunen con il 49% dei voti. Così hanno deciso i telespettatori di “Ballando” durante lo spareggio tra i due partecipanti messo in piedi ieri sera nella primissima parte della trasmissione.

Ballando con gli Stelle 2018: eliminati anche Massimiliamo Morra e Cristina Ich

Oltre a Minghi, nella settima puntata di Ballando con le stelle di sabato 21 aprile 2018 ci sono stati anche altri due eliminati. Si tratta di Massimiliano Morra (con Sara Di Vaira) e di Cristina Ich (con Luca Favilla). Anche in questo caso, a votare per la loro esclusione dal programma di Rai1, sono stati i telespettatori da casa tramite il televoto (23% e 7%).