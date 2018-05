Aurora Ramazzotti: la sua vita “sotto scorta” e la risposta alle critiche

Aurora Ramazzotti vive “sotto scorta” per le minacce: ha dovuto adattarsi alla sua guardia del corpo

La vita di Aurora Ramazzotti è “sotto scorta“. Lo rivela la stessa Aurora in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Da un giorno all’altro – dice – ho dovuto adattarmi ad un’altra persona, che è la guardia del corpo che vive con me da allora“. “Ora – precisa – ho un equilibrio ma faccio il triplo più attenzione“. Ma che cosa le è successo? Due anni fa la madre Michelle Hunziker avrebbe ricevuto una mail anonima contenente minacce del genere: o i soldi o l’acido in faccia alla figlia. Adesso a raccontare quei momenti drammatici è la diretta interessata con queste parole: “Mia madre – spiega – mi ha chiamato subito. Stavo andando in Università, ho avuto una specie di attacco di panico. La prima reazione è stata guardarmi intorno. Un attimo prima ero libera, da quello dopo non lo sono più stata“.

Aurora Ramazzotti e le critiche per mamma Michelle e papà Eros, genitori famosi: “E’ vero che sono raccomandata”

L’altro tema che Aurora Ramazzotti affronta nell’intervista in questione sono le feroci critiche sul suo conto. Molti l’accusano semplicemente in quanto figlia di due genitori famosi: mamma Michelle Hunziker e papà Eros. Critiche che “ormai, quasi non mi toccano“, dice, anche perché, sottolinea, molte “le accetto perché è vero che sono raccomandata“. Ma su Vuoi scommettere?, nuovo programma di Mediaset in partenza giovedì 17 maggio 2018, la ragazza che nello show fa l’inviata in esterna ha le idee chiare: “Non sono stati mia madre o mia padre a chiedere alla rete di prendermi, ovvio“, anche ammettendo: “(…) E’ vero che ho avuto una spinta con due genitori famosi“.

Aurora Ramazzotti: “Anni fa mi ero iscritta ai provini di X Factor senza dirlo ai miei”

Aurora Ramazzotti definisce Vuoi scommettere? “un programma davvero bello“, spera “che le voci su di me si calmeranno” e intanto rivela anche un inedito retroscena sul suo passato: “Anni fa – svela intervistata – mi ero iscritta ai provini di X Factor senza dirlo ai miei“. Poi, per sua stessa ammissione, ha cambiato strada, sbarcando a Mediaset insieme alla madre.