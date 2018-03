Ascolti tv di sabato 17 marzo 2018: chi ha vinto tra C’è posta per te e Ballando con le stelle?

Gli ascolti tv di sabato 17 marzo 2018 parlano chiaro: nella seconda sfida tra C’è posta per te e Ballando con le stelle a vincere è ancora una volta Maria De Filippi. Ieri sera la nona puntata del people show di Canale5 è stata vista da 5.267.000 telespettatori (con il 26.09% di share), mentre invece il secondo appuntamento con la pista da ballo di Rai1 diretta da Milly Carlucci ha raggiunto quota 3.645.000 di persone incollate davanti al televisore (19.3%); Ballando…tutti in pista, la prima parte del programma RAI, in onda dalle ore 20.35 alle 21.50 circa, ha portato a casa un seguito pari a 4.082.000 telespettatori (17%).

Questa settimana in calo sia gli ascolti di Ballando con le stelle sia quelli di C’è posta per te: come mai?

Probabilmente questa settimana il calo di ascolti registrato sia da Ballando con le stelle (sette giorni fa aveva ottenuto una media superiore ai 4 milioni di telespettatori) sia da C’è posta per te (stavolta con un punto e mezzo di share in meno) è da addebitare alla partita di calcio Spal – Juventus trasmessa in contemporanea sia su Sky sia su Premium, con la Carlucci che verso mezzanotte ha potuto contare sul mago Silvan ospite del programma di Rai1 in qualità di Ballerino per una notte e con Maria De Filippi che, dalle ore 21.10 alle 22.00 circa, nel people show di Canale5 ha ospitato in studio la comica di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto.

Gli altri ascolti tv della giornata di ieri, sabato 17 marzo: Un giorno in pretura debutta col 4,3% di share

Tra partita, Ballando con le stelle e C’è posta per te sembra che a pagarne le spese, almeno per quanto riguarda gli ascolti tv di ieri, sabato 17 marzo 2018, sia stato Presa Diretta. Il programma di Rai3, da qualche settimana in onda nella nuova collocazione del sabato, si è infatti fermato a quota 1.004.000 telespettatori registrando il 4.3% di share. Bassa anche Rete4 che col film Ruslan registra meno di un milione di telespettatori (per la precisione: 903.000) e porta la rete diretta da Sebastiano Lombardi al di sotto del 4% (3,9%). Fa un pochino meglio Rai2 con gli episodi di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans che catturano rispettivamente 1.293.000 (5.3%) e 1.068.000 telespettatori (4,6%). Inoltre, da segnalare sono anche i dati Auditel ottenuti dal debutto della nuova stagione di Un giorno in pretura, il programma di Rai3 che ieri sera è tornato in onda dopo la mezzanotte con la conduzione di Roberta Petrelluzzi, venendo visto da una media di 512.000 fans tv e il 4.2% di share. Infine, con Amici di Maria De Filippi e Verissimo il pomeriggio di Canale5 si porta rispettivamente a quota 3.201.000 (19,1% di share) e 3.013.000 telespettatori (20,08%). Al pomeriggio bene anche Tvtalk che risulta interessante per almeno 1.433.000 telespettatori (8,9% di share), mentre nel preserale L’Eredità di Fabrizio Frizzi su Rai1 segna il 24,9% (4.970.000 telespettatori) ed Avanti un altro su Canale5 cattura l’attenzione di 4.059.000 tele-utenti (20,6%).