Ascolti tv 21 giugno 2018: Balalaika per ora chiude in crescita

Balalaika, ascolti tv 21 giugno 2018: ieri sera lo show sui Mondiali visto da oltre 2 milioni di telespettatori

Per ora Balalaika chiude in crescita. A guardare gli ascolti tv di giovedì 21 giugno 2018, l’ultima puntata in onda su Canale5 è stata vista da una media di 2 milioni 310 mila telespettatori, pari al 15,4% di share. Quest’ultimo dato è migliore di quello riferito alle puntate precedenti. Il 18 giugno, infatti, lo show di Mediaset dedicato ai Mondiali aveva ottenuto l’11% con 1 milione 822 mila spettatori medi e, prima ancora, il 17 giugno 1 milione 907 mila spettatori con il 12,62%. Al debutto, invece, erano stati in 1 milione 680 mila tele-utenti a seguire la nuova trasmissione metà intrattenimento metà racconto sportivo. Intanto, ieri sera sulla rete ammiraglia del Biscione è stato trasmesso quello che, per adesso, è l’ultimo appuntamento. Balalaika tornerà il prossimo 30 giugno 2018, ripartendo con una nuova versione chiamata “Balalaika – Verso la finale”.

Ascolti tv della prima serata di ieri, giovedì 21 giugno 2018

Giovedì 21 giugno 2018 Balalaika ha “sfidato” anche Don Matteo, ma è stato “battuto”. Ieri sera, infatti, in prima serata su Rai1, la fiction in replica ha ottenuto ascolti tv pari a 2 milioni 833 mila telespettatori medi ed il 15,4% di share. Benissimo, invece, Argentina – Croazia su Canale5. La partita, finita 0 a 3, ha appassionato 7 milioni 288 mila s.m, con il 34%. I restanti ascolti li hanno racimolati gli altri canali Rai e Mediaset. In particolare, su Italia1 “17 Again – Ritorno al liceo” è stato seguito da 1 milione 115 mila s.m (5,4%) mentre su Rai3 “Carol” è piaciuto a 1 milione 107 mila s.m (5,31%). Ancora, Rete4 con “Il ragazzo della porta accanto” ha intrattenuto 1 milione 89 mila s.m (5,3%) e Rai2 con McGiver 985 mila s.m (4,9%). Quindi, su La7 “Vita da Strega” ha entusiasmato 592 mila s.m (2,8%), su TV8 “Johnny Stecchino” ha incuriosito 5000 mila s.m (2,6%) e su Nove “Nemiche Amiche” è stato visto da 393 mila s.m (2%).

Ascolti tv: i programmi più visti di ieri, 21 giugno 2018

Per il resto, questi i dati con gli ascolti dei programmi tv più visti di ieri, 21 giugno 2018. Al primo posto c’è Argentina – Croazia (con oltre 7 milioni di s.m e più del 34% di share). Subito dopo, troviamo l’anteprima della partita (a 4 milioni e quasi il 21%) e Reazione a Catena (con 4 milioni 18 mila s.m ed il 25,84%). A chiudere il cerchio, infine, sono Techetechete’ (3 milioni 50 mila s.m; 13,58%) e Italia – Francia (2 milioni 991 mila s.m; 27,84%).

Qui i dati d’ascolto di mercoledì 20 giugno 2018.