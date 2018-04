Ascolti tv, 18 aprile 2018: vince il film su Rai1 “Nemiche per la pelle”

Ascolti tv mercoledì 18 aprile 2018: ieri sera i film di Rai1 e Canale5 seguiti da…

Occhio che ci sono i dati con gli ascolti tv di mercoledì 18 aprile 2018. Ieri sera il più visto in prima serata è stato il film trasmesso da Rai1 dal titolo “Nemiche per la pelle“. La pellicola con Margherita Buy e Claudia Gerini è stata seguita da una media di 3 milioni 558 mila telespettatori pari al 14,6% di share. Su Canale5 a guardare il lungometraggio Un giorno come tanti sono stati 1 milione 809 mila telespettatori medi, con l’8,3%. Su Rai2 il finale de Il Cacciatore ha registrato il 7% con 1 milione 675 mila s.m. Italia1, con Le Iene Show, ha ottenuto il 10,2% con un seguito di 1 milione 889 mila s.m. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha incuriosito 2 milioni 247 mila s.m pari al 10,4%. Rete4 ha proposto Mr Crocodile Dundee per 733 mila s.m ed il 3%. La7, con Atlantide dedicato alla scomparsa di Emanuela Orlando, segna il 2,9% con 627 mila s.m.

Il film #NemichePerLaPelle, in onda su @RaiUno per il ciclo #1LOVE, supera i 3milioni 500mila spettatori e con il 14,6% di share vince la prima serata.#AscoltiTv pic.twitter.com/L1bDIZZ9cl — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 19, 2018

Ascolti tv ieri, 18 aprile 2018: i programmi più visti

Questi gli ascolti macinati dai restanti programmi tv più visti di ieri, mercoledì 18 aprile 2018.

Sulle reti Rai:

Soliti Ignoti – Il ritorno (4,7 milioni di s.m con il 18,7% di share).

(4,7 milioni di s.m con il 18,7% di share). L’Eredità (4,4; 25,2%).

(4,4; 25,2%). La prova del cuoco (1,8; 16,28%).

(1,8; 16,28%). I fatti Vostri (1,05; 9,56%).

(1,05; 9,56%). Un posto al Sole (1,7; 6,6%).

Per i canali Mediaset:

Striscia la notizia (4,2; 16,05%).

(4,2; 16,05%). Avanti un altro (3,39; 19,64%).

(3,39; 19,64%). Uomini e donne (3,0; 24,22%).

(3,0; 24,22%). Beautiful (2,7; 18,04%).

(2,7; 18,04%). Lo sportello di Forum (1,1; 8,14%).

Dati d’ascolto del Grand Fratello in daytime

Ecco infine gli ascolti registrati da Grande Fratello nel daytime di ieri, mercoledì 18 aprile 2018. Nel pomeriggio, su Canale5, la striscia quotidiana è stata vista da 2 milioni 546 mila telespettatori medi (25,6% di share). La sera, su Italia1, a guardare le primissime avventure del reality sono stati in 309 mila s.m (3,9% di share).

