Maurizio Costanzo Show 2018: la Tatangelo parla della storia con Gigi D’Alessio…

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show 2018. Ospite in studio, la cantante si rivolge così al Gigi Nazionale, dal canto suo in collegamento telefonico con il programma di Canale5: “Gigi – dirà l’artista 31enne nata a Sora, durante la sua nuova ospitata tv a Mediaset – è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita…Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tutt’ora, perciò ci ho sempre creduto e ci credo“.

Gigi D’Alessio telefona al Maurizio Costanzo Show: “Anna Tatangelo? Le storie non si cancellano”

A rispondere ad Anna Tatangelo in TV, incredibile ma vero, è lo stesso Gigi D’Alessio collegato al telefono con la trasmissione di Maurizio Costanzo e i suoi nuovi ospiti: “Le storie – ha detto il cantante durante le registrazioni dello storico show del Biscione – sono sempre vere. Le storie non si cancellano…Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e quando le scrivi, le scrivi con il sangue“. Un nuovo incontro a distanza, quello tra i due, che verrà trasmesso da Mediaset nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show e che andrà in onda a partire dalle ore 23.30 circa di stasera, giovedì 29 marzo 2018.

Le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo sulla storia d’amore con D’Alessio

Così, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano a parlare pubblicamente e, per giunta insieme, della crisi che sta attraversando la loro storia d’amore. Lo scorso metà marzo la Tatangelo aveva già rilasciato una intervista a Vanity Fair, con la quale la cantante ha messo fine (o almeno così si spera) ai vari rumors impropri circolati sulla vicenda, anche rivelando che: “Gigi e io non siamo tornati insieme“, “litigavamo sempre più spesso” ed “eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte“.