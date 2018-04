Amici, Valentina Verdecchi si è fatta male e rischia il ritiro: la ballerina se la prende con Alessandra Celentano

Ore difficili per Valentina Verdecchi. La ballerina di Amici 17 si è infortunata e rischia di dover lasciare il talent show di Maria De Filippi. Il responso definitivo si saprà solo sabato ma per il momento la concorrente della Squadra Bianca non può allenarsi. Una notizia che Valentina ha appreso con disperazione, tanto da piangere a lungo e rinchiudersi in bagno da sola. Successivamente, in un momento di confronto in giardino con i suoi compagni di squadra, Valentina ha tirato in ballo Alessandra Celentano, la Professoressa che più di tutte l’ha ostacolata nel suo percorso all’interno della Scuola di Canale 5.

Valentina di Amici infortunata: frecciatina ad Alessandra Celentano

“Queste sono le maledizioni della Celentano”, ha tuonato Valentina Verdecchi tra le lacrime. La ballerina della Squadra Bianca di Amici ha poi parlato di “secce” (termine napoletano che indica sventura e negatività) e “malocchio”, relative al suo infortunio avvenuto durante l’ultima puntata del Serale. Insomma, la giovane l’ha davvero presa male. E chissà come reagirà Alessandra Celentano davanti a tali affermazioni…Per il momento la nipote del grande Adriano si è limitata ad esprimere tutta la propria sofferenza per l’eliminazione di Sephora, ballerina della Squadra Blu. “Sapere che Sephora è fuori e Valentina e Luca (ballerini della Squadra Bianca, ndr) sono ancora dentro mi fa male”, ha detto l’insegnante di danza classica.

Amici, l’infortunio di Valentina: cosa è successo alla ballerina della Squadra Bianca

“Non è una cosa grave, non c’è nulla di rotto. Però non è detto che tu possa ricominciare a ballare. Sabato il dottore ti rivede ma se si conferma quello che teme lui potrebbe essere un problema”, ha comunicato Maria De Filippi a Valentina.“Sono cose che succedono. La vita dei ballerini è anche questa. C’è lo strappo di un muscolo. Hai bisogno di un tot di giorni di riposo. Se questi giorni vanno oltre la settimana, diventa un problema per la trasmissione”, ha aggiunto la conduttrice. Dunque, se dopo questa settimana – nella quale Valentina non potrà preparare alcuna coreografia -la situazione sarà ancora preoccupante, la giovane sarà costretta a lasciare il programma.