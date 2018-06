Amici 17: chi merita di vincere il programma secondo i finalisti

Amici: i finalisti dicono la loro su chi dovrebbe vincere il talent show. Il pensiero di Lauren e Carmen

Manca ormai pochissimo alla finalona di Amici di Maria De Filippi che sarà trasmessa lunedì 11 Giugno su Canale 5. A concorrere per la vittoria finale: la ballerina Lauren (già vincitrice della categoria danza) e i cantanti Einar, Carmen e Irama. Ma ecco chi merita di alzare la coppa secondo i finalisti. Per Lauren dovrebbe vincere Carmen: “Io scelgo Carmen. Siamo simili. Per me lei ha tutto”. Carmen ricambia, per lei dovrebbe vincere Lauren. “Se devo scegliere per gusto personale, tra noi quattro, io scelgo Lauren a prescindere dall’amicizia che c’è, perché ormai siamo proprio sorelle. Scelgo lei perché quando balla mi trasmette tantissimo. Come diceva lei, appunto, siamo molto simili come carattere, come musica, come stile e quando balla mi fa emozionare tantissimo” afferma Carmen.

Amici: ecco chi dovrebbe vincere per Einar e Irama

Secondo Einar, invece, vincerà Irama: “Ho sempre detto che se la giocano Irama e Carmen. Però se devo scegliere io chi vorrei dico Irama. Quello che lui canta, quello che lui fa, a me piace molto” afferma Einar. Anche Irama ricambia il pensiero dell’amico: “Ovvio, io direi Einar. Il fatto dell’amicizia è una cosa innegabile. Quando ad un amico succede qualcosa di bello tu provi un sentimento positivo“. Nessun finalista raggiunge più di un voto da parte dei propri compagni di avventura, dunque.

Amici: tutto pronto per la finalona

Si terrà lunedì 11 Giugno la finale di Amici, dove scopriremo chi alzerà la coppa tra Lauren, Irama, Carmen ed Einar. Tra gli ospiti della puntata: Alessandra Amoroso, Emma, Elisa e Michele Bravi.