Amici: Carmen Ferreri e la dedica speciale a Maria De Filippi

Carmen Ferreri fa una dedica a Maria De Filippi dopo Amici: “Come una mamma”

La cantante Carmen Ferreri, finalista del talent show Amici di Maria De Filippi, fa una dedica social a una persona speciale grazie a cui sta vivendo un sogno. La persona in questione è proprio Maria De Filippi. Parole di profonda gratitudine quelle di Carmen che su Instagram introduce: “Dopo tanti post ecco quello che mi tocca di più”. Molti concorrenti di Amici vedono la De Filippi come una mamma e così anche per Carmen. “Io non sono molto brava con le parole ma vorrei dirti GRAZIE un grazie che sento di cuore, con tutta me stessa, per essere stata come una “mamma”, come ti dicevo l’ultima sera sono cresciuta tanto sia nella musica ma soprattutto nella vita”.

Carmen Ferreri a Maria De Filippi: “Grazie per aver creduto così tanto in noi”

Carmen Ferreri non risparmia i grazie a Maria De Filippi. Ecco le parole della cantante: “Grazie per ogni parola di conforto, grazie per avermi fatto scoprire chi è realmente Carmen, mi manca quella routine, alzare lo sguardo dopo aver cantato e trovare la tua conferma”. Carmen conclude poi così: “Grazie per aver creduto così tanto in noi, ci hai insegnato tutto sempre con la verità e sincerità che ti contraddistingue da sempre. Ti voglio tanto bene! Carmen”.

Maria De Filippi: i suoi ragazzi la amano

Non è certo la prima volta che un concorrente di Amici ha delle meravigliose parole per Maria De Filippi. A cominciare da Alessandra Amoroso che la definisce come la sua mamma famosa arrivando fino all’ultimo vincitore Irama che le ha dedicato un post sui social.