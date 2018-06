Amici 17, Irama, Einar, Carmen e Biondo: ecco chi vende di più

I ragazzi di Amici guidano la classifica FIMI, Irama è primo

A pochi giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti dominano nella classifica FIMI. Gli album dei cantanti di Amici risultano essere i più venduti. A guidare la classifica è Irama: il suo Plume è primo. Per il cantautore non è il primo album e non è la prima volta che si ritrova a combattere in classifica. Sicuramente un risultato che porta soddisfazione ad Irama dopo il suo passato discografico. Al secondo posto abbiamo Biondo con Dejavu. Biondo, anche non essendo arrivato alla finale del programma, è riuscito a conquistarsi un ottimo posto per il suo album. A chiudere il podio La Complicità di Carmen seguita, subito dopo, da Einar. Gli ultimi due sono pronti a sfidarsi assieme ad Irama in quella che sarà la finale di Amici, dove gareggerà anche la ballerina Lauren.

Amici: aspettando l’album di Emma Muscat

Le classifiche parlano chiaro, dunque. I talenti di Maria De Filippi continuano a conquistare il pubblico anche quest’anno. I quattro album pubblicati sono i primi quattro della FIMI. Ma c’è un album che non ha ancora visto la luce ed è quello di Emma Muscat. La cantante di Malta, eliminata prima della finale, ha già ricevuto una proposta di contratto ma il suo album non è ancora pronto. Un album destinato a conquistare, anch’esso, la classifica e, probabilmente, non solo quella italiana.

Amici: lunedì la finale

Tutto pronto per la finale di Amici. Lunedì sera, su Canale 5, scopriremo chi sarà ad alzare la coppa tra Lauren, Irama, Carmen ed Emma.