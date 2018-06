Amici 17, tra i finalisti spunta un amico di Marco Carta: la dedica sui social

Amici 17: la dedica di Marco Carta all’amico Irama

Mancano poche ore all’attesissima finale di Amici 17 e, qualche minuto fa, sui social un ex allievo della scuola ha voluto dire la sua. A palesare il suo sostegno all’amico Irama è stato nello specifico Marco Carta, uno dei vincitori più amati e seguiti del talent di Maria De Filippi. Sul suo profilo Instagram infatti il cantante sardo ha dedicato parole di incoraggiamento e di affetto a Irama, sostenendo in questo modo la vittoria di quest’ultimo questa sera ad Amici. I fan di Marco Carta si uniranno ai supporter di Irama stasera? Ebbene quelli indecisi, dopo la dedicata di del loro beniamino, probabilmente adesso si saranno già schierati al favore del finalista adesso.

Amici 17, Marco Carta fa il tifo per Irama: “So quanto vali, l’ho sempre saputo e tu lo sai”

“Mi ricordo perfettamente la prima volta che l’ho incontrato” ha esordito scrivendo Marco Carta su Instagram sotto una foto ritraente lui e Irama insieme. “Non mi sono esposto fin ora, non mi sembrava il caso, anche nel rispetto degli altri ragazzi” ha poi aggiunto il cantante cercando di spiegare il perché del suo silenzio fino ad ora “Ma è tempo di finale ed è giusto dire la propria”. In merito al singolo scritto da Irama, in fine, l’ex allievo di Amici ha scritto: “Forza Filippo, so quanto vali, l’ho sempre saputo e tu lo sai. Solo un sordo non sente quanto è bello questo pezzo e solo un cieco non vede il tuo talento”.

Amici 17: chi vincerà tra Irama, Carmen, Einar e Lauren?

Come in molti già sanno, insieme a Irama, a giocarsi il titolo di vincitore di Amici 17 ci saranno anche Einar, Lauren e Carmen. Chi, tra i quattro finalisti, vincerà Amici 17? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la puntata di stasera. Intanto, però, Marco Carta sembra non avere dubbi sul suo preferito. “So quanto sia dura lottare.. So quanto tu abbia sofferto per farti ascoltare” ha infatti scritto su Instagram il cantante “Questa notte ha portato fortuna ad alcuni di noi..Spero lo faccia anche con te..”.