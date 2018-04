Amici 17: Biondo lancia una frecciatina a Mattia Briga, pubblico furioso

Amici 17, Biondo e Briga: cosa è successo? Il confronto sulla canzone La nuova stella di Broadway

Biondo si prepara al Serale di Amici 17: tra le canzoni da preparare per la prima puntata c’è anche La nuova stella di Broadway, celebre brano di Cesare Cremonini. Appena ha saputo di dover cantare questo pezzo, il rapper romano ha tirato in ballo Mattia Briga, ex allievo della Scuola di Maria De Filippi. Biondo ha ricordato ai suoi compagni che quel pezzo di Cremonini è stato cantato qualche anno fa proprio da Briga ma che lui, al contrario di Mattia, saprà farla decisamente meglio. Una frecciatina – e allo stesso tempo un affronto – che ha fatto storcere il naso a più di qualche telespettatore.

Il pubblico non ha approvato la frecciatina di Biondo nei confronti di Briga

“La nuova stella di Broadway è famosa qui ad Amici perché l’ha fatta Briga… ma io la farò molto meglio” ha assicurato Biondo ai suoi compagni della Squadra Blu. Una dichiarazione che ha fatto arrabbiare il pubblico. Tanti i commenti negativi apparsi su Twitter e tutti contro Biondo che, nel bene o nel male, resta uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Amici 17.

“Una stella di Broadway è famosa perché l’ha cantata Briga. Biondo, amore, sarà mica perché l’ha cantata Cremonini che è mille volte più famoso di Briga?” ha osservato qualcuno sui social network. Qualcun altro ha evidenziato: “Dite a Biondo che ne deve mangiare ancora di cereali sottomarca per essere come Mattia Briga”. Non sono mancati i commenti più negativi: “Ma Biondo sul serio fa? La differenza tra i due è che Briga almeno nel suo percorso i miglioramenti li ha fatti. Biondo così come è entrato così è rimasto”.

Amici, Biondo pronto per il Serale: farà meglio di Briga?

Riuscirà Biondo a fare meglio di Briga su un pezzo così bello come per l’appunto quello di La stella di Broadway, scritto e cantato da Cesare Cremonini? Appuntamento a sabato 7 aprile con Amici!