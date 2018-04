La moglie di Amaurys Perez torna a parlare del corna-gate all’Isola dei Famosi: “Ecco perché non vado più in tv”

Da quando è scoppiato il corna-gate all’Isola dei Famosi Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez, non è più apparsa in televisione. Il motivo? È stata la stessa ex concorrente di Pechino Express a scegliere di stare lontano di riflettori. Angela si è limitata a inviare una lettera a Barbara d’Urso – letta poi in diretta a Domenica Live – dove ha invitato le persone a non infangare il nome del marito con cose false, pena la denuncia. In un’intervista rilasciata a Nuovo, Angela ha puntualizzato: “Non ho rilasciato interviste e non sono andata in tv finora semplicemente perché ho tre figli da crescere e in questo periodo sono da sola”.

Angela Rende crede al marito Amaurys Perez

“C’è mia suocera, la madre di Amaurys, che mi aiuta. Però non voglio pesare su di lei. Poi sono un’insegnante e non ho voglia di andare in televisione dove spesso si urla e si alzano i toni per cose inutili. Sono sicura di come si sia comportato mio marito. Punto”, ha aggiunto Angela Rende che non crede quindi alla storia del corna-gate scoppiata all’Isola dei Famosi dopo il canna-gate.

“Amaurys non mi ha mai tradito e non lo farebbe per nessuna cosa al mondo. Se solo sapesse quello che sta succedendo in Italia non sarebbe affatto contento. Amaurys e io siamo stati spesso lontani per lunghi periodi a causa delle gare o dei ritiri. Non ho mai dubitato nemmeno un istante. Proprio ora dovrei farlo con tutte quelle telecamere che lo seguono”, ha assicurato la signora Perez.

La storia d’amore tra Amaurys Perez e Angela Rende

Amaurys Perez e Angela Rende stanno insieme da 15 anni. Si sono sposati nel 2006 e hanno tre figli: Gabriel, Cristian e Daisy, che hanno rispettivamente 7,5 e 1 anno.