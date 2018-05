Amanda Lear prossimo ospite a L’Intervista di Costanzo: le anticipazioni

L’Intervista di Maurizio Costanzo: il prossimo ospite è Amanda Lear

Ufficializzato il nome del prossimo ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata su Canale5, sarà Amanda Lear a rispondere alle tante domande del giornalista. Spigliata, divertente e a tratti anche con l’occhio lucido, nell’ospitata al “cubo” del popolare programma di Mediaset l’artista mostrerà grande sintonia col padrone di casa, in qualche occasione anche punzecchiandolo. L’appuntamento con le “confessioni” della Lear, chissà magari anche su figli desiderati, amori vissuti e impegni a teatro, è dunque fissato per le ore 23.30 circa, orario a partire da cui lunedì sera, subito dopo il film in prima tv “The Legend of Tarzan”, verrà trasmessa la seconda puntata della trasmissione, come ormai noto non in onda in diretta ma registrata in anticipo rispetto al passaggio sul piccolo schermo.

Amanda Lear a L’Intervista di Costanzo: le anticipazioni di lunedì 21 maggio 2018

Queste le anticipazioni della puntata de L’Intervista di lunedì 21 maggio 2018. Dopo la sigla “spettacolare”, Maurizio Costanzo presenterà ai telespettatori di Canale5 Amanda Lear. Ma, da nuovo ospite della trasmissione, la Lear bloccherà spesso e volentieri i video mostrati. Un po’ “esausto”, Costanzo proverà a buttarla sul ridere dicendole: “Te lo levo quello (il tablet, ndr) se stoppi un’altra volta“. Cosa che, in realtà, verrà fatta in ben due casi. Quando le verrà mostrata l’immagine di David Bowie, col quale la splendida ex modella (oggi 71enne) avrebbe anche avuto una relazione durata 2 anni. E quando si rivedrà in versione cantante di “Tomorrow“. “Non sopporto questa canzone“, “la più brutta che ho scritto“: così ha affermato l’ex presentatrice TV de “Il brutto anatroccolo” durante le registrazioni del programma. Infine, spazio al capitolo uomini. Su Canale5 la Lear dirà: “Sono una tipa che non si lega facilmente“, anche perché “i maschi sono tutti uguali” e degli “stron…i insopportabili” di cui “mi vendicherò“.

Il video del promo Mediaset de L’Intervista alla Lear

Queste le anticipazioni de L’Intervista fatta da Costanzo alla Lear, rivelate in una breve anteprima video pubblicata sul sito di Witty TV e diffusa da Mediaset in un promo in questi giorni in rotazione su Canale5. Lunedì 21 maggio 2018, oltre che in TV la puntata si potrà vedere anche in live streaming (su: www.mediaset.it/canale5) o in streaming on demand (su: www.video.mediaset.it/programma/l_intervista/archivio-video.shtml).