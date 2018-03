Amadeus condurrà un nuovo programma su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni rivelate da Altro Spettacolo.it.

Amadeus, nuovo programma da venerdì 18 maggio 2018

Venerdì 18 maggio in prima serata su Rai1 partirà una nuova trasmissione, ideata da Carlo Conti e condotta da Amadeus il quale coronerà così una lunghissima stagione in video (Reazione a catena, Soliti ignoti con anche due speciali in prime time, L’anno che verrà, Stasera tutto è possibile) prima della pausa estiva (cederà, infatti, il timone di Reazione a catena a Marco Liorni).

Amadeus, nuovo talent show su Rai1: meccanismo

Nel nuovo format saranno protagonisti alcuni cantanti-meteore che, dopo aver avuto uno straordinario successo grazie ad un brano, poi in seguito sono finiti nell’ombra e grazie a questo spettacolo cercheranno di tornare sulla ribalta e per fare questo saranno aiutati da personaggi del mondo della musica di oggi sulla cresta dell’onda. Insomma un mix tra Tale e quale show, The winner is e Music farm.

Previste quattro puntate, prodotte dalla Ballandi entertainment.

Music farm con Amadeus, com’era

Music farm è stato un talent di Rai2. La prima stagione è andata in onda il 16 aprile 2004, con la conduzione di Amadeus affiancato da Rosita Celentano e con la partecipazione di Gene Gnocchi. L’anno seguente il programma è stato condotto da Simona Ventura con inviato Ivan Cattaneo, ex concorrente della edizione precedente, dall’11 marzo 2005. La Ventura ha presentato anche la terza ed ultima edizione, in onda dal 21 marzo 2006, con inviato Max Novaresi.

Ogni settimana alcuni cantanti in gara preparavano dei brani da cantare la sera della diretta. Questa preparazione era supportata da tutte le comodità possibili per incitare i cantanti a cantare meglio e per questo avevano a disposizione un personale tutto per loro (fisioterapisti, massaggiatori, parrucchieri), quasi come una beauty-farm (da cui il nome del reality). La sera della diretta i cantanti eseguivano questi brani e il pubblico o una commissione speciale votava la hit parade dei loro brani preferiti.