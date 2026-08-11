Zucchero controcorrente smonta Stefano De Martino: “Ha qualità nascoste”

Zucchero, al secolo Adelmo Fornaciari, da sempre è un uomo a cui non piacciono troppo le dichiarazioni diplomatiche. Anche di recente, fedele alla sua schiettezza, ha rilasciato esternazioni controcorrente, lanciando una bordata a Stefano De Martino. Il cantante è stato protagonista di un incontro al Festival della Cultura di Alassio, dove gli sono state rivolte alcune domande sul Festival di Sanremo e sull’Eurovision Song Contest. Le risposte che ha dato sono state dei macigni.

Direttore artistico di Sanremo? Zucchero contro Stefano De Martino

Quando a ‘Sugar’ è stato domandato che cosa pensasse della nomina del conduttore 36enne nel ruolo di direttore artistico della popolare kermesse canora ligure, è arrivata una replica al vetriolo che ha innescato molte risate tra il pubblico presente: “De Martino direttore artistico di Sanremo? Boh, magari ha delle qualità nascoste”. Una dichiarazione arrivata subito dopo un’altra bordata indirizzata all’ex marito di Belén Rodriguez: “Cosa me ne frega, è bellino ed è quello che fa i pacchi, giusto?”.

Zucchero ha quindi lasciato trapelare tutte le sue perplessità sulla preparazione musicale del ‘golden boy’ della Rai. Ha poi indicato un nome che a suo fire sarebbe stato più azzeccato per ricoprire il ruolo: “Io farei direttore artistico Senardi, per il suo passato e la sua conoscenza, abbi pazienza”.

Zucchero sull’Eurovision: “Non si fa musica seria”

Nel corso della discussione è anche stato ricordato che De Martino, nel prossimo Sanremo, apporterà un’importante modifica riguardante il meccanismo del cantante che guadagnerà il pass per partecipare all’Eurovision. La novità prevede che, a partire dal prossimo anno, il rappresentante italiano alla competizione europea non sia più in automatico colui che vince Sanremo. In una serata del Festival verrà svolta una gara a sé stante e non valida per la classifica generale per individuare l’artista da mandare all’Eurovision.

Cosa ne pensa Zucchero di questo cambiamento? “Mi hanno chiesto cosa ne pensi di quello che ha detto De Martino, che non per forza chi ha vinto Sanremo va all’Eurovision, sei d’accordo? Ma a me che ca**o me ne frega?“. Il punto è che per il cantautore di “Menta e Rosmarino” il problema non è come venga scelto chi deve partecipare all’ESC. Per lui, il problema è proprio la competizione europea in sé:

“Io posso soltanto dire che non lo conosco come cultura musicale, però dico: che senso ha questa domanda? L’Eurovision è una roba di plastica, dove si canta con il playback e i balletti dietro il c*lo. Non è un posto dove si fa musica seria. Cosa vuoi che ti dica? Mi fai due domande in una, su Sanremo e sull’Eurovision che insieme contano zero”.

Stefano De Martino al lavoro sul Festival

Al di là delle polemiche, De Martino è concentratissimo sull’organizzazione del Festiva 2027 dove non dovrebbe nemmeno mancare la componente gossip. Si sussurra che il conduttore voglia in gara la sua ex fidanzata Emma Marrone e che potrebbe dare un ruolo all’ex moglie Belén Rodriguez.