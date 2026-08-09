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Gossip

Stefano De Martino negli Usa: il video virale a Los Angeles, chi è con lui e il motivo del viaggio

Stefano De Martino negli Usa: il video virale degli italiani che lo hanno intercettato, gli impegni di lavoro e le gite con Santiago

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Mirko Vitali9 Agosto 20263 minuti di lettura
Stefano De Martino in Arizona

Stefano De Martino ha lasciato l’Italia ed è sbarcato negli Usa, atterrando all’aeroporto di Los Angeles. Nella Città degli Angeli ha noleggiato un Suv ed è anche stato intercettato in strada da un gruppo di italiani. Dopo averlo riconosciuto, i connazionali hanno abbassato il finestrino dell’auto e hanno urlato “Stefano”. Il conduttore si è voltato per un attimo mentre era alla guida e ha concesso un largo sorriso. Il video è diventato virale in poche ore sui social. Ma perché il 36enne campano si trova negli States? E chi c’è con lui? Il profilo X CinguettiRai parla di un viaggio di lavoro. In realtà non si tratta proprio di un viaggio professionale. Per lo meno Stefano non si dedicherà solo alle faccende lavorative. Con lui c’è Santiago.

Stefano De Martino negli Usa con il figlio Santiago

Padre e figlio, dopo essere arrivati a Los Angeles, si sono diretti in Arizona a bordo di un Suv, per ammirare i maestosi e impressionanti panorami del Grand Canyon. De Martino ha documentato l’esperienza con alcune storie Instagram, in una delle quali appare Santiago, di spalle, davanti a una vallata suggestiva. Il 13enne, come raccontato sia dal papà sia da mamma Belén Rodriguez, ha espresso la volontà di non essere ripreso in viso nelle foto social. I genitori hanno subito accolto la sua richiesta e, infatti, sono mesi che non postano scatti in cui si vede la sua faccia.

Pare che Stefano, in America, alternerà giorni di vacanza e relax con impegni professionali. I ben informati sostengono che a Los Angeles avrà degli incontri per alcune questioni relative al Festival di Sanremo 2027. Nella Città degli Angeli da tempo dimora Damiano David, frontman dei Maneskin. Non è escluso che De Martino possa avere un colloquio con lui o con il suo entourage per averlo come super ospite alla kermesse ligure.

I viaggi con Santiago: “Il dono più prezioso per i figli è il tempo trascorso con loro”

Il dono più prezioso per i figli è il tempo trascorso con loro”, aveva dichiarato in tempi non sospetti De Martino, aggiungendo che a suo avviso, i figli apprezzano più le esperienze vissute con i genitori rispetto ai regali materiali. Per questo, da quando Santiago è diventato grandicello, Stefano, appena ha tempo, parte con lui in vacanza.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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