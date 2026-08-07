Belén replica al paragone tra il fidanzato e De Martino, poi smentisce la madre di Gilda Ambrosio: “È single”

Belén Rodriguez è innamoratissima di Gaetano Fidanzati, il personal trainer milanese che l’ha stregata e con il quale sta trascorrendo un’estate romanticissima. Nelle scorse ore i due piccioncini hanno fatto tappa a Venezia e la modella argentina ha documentato la fuga d’amore con un carosello di immagini ultrà dolce su Instagram. Una serie di scatti in cui ha lasciato trasparire tutta la sua felicità. Tantissimi fan le hanno augurato il meglio, soprattutto dopo il periodo difficile che ha vissuto. Quello segnato dalla depressione. Non sono nemmeno mancati gli hater, tanto per cambiare. C’è anche chi ha azzardato paragoni bislacchi tra il suo nuovo fidanzato e Stefano De Martino. Belén ha risposto a tono a tutti.

Belén risponde su Gaetano Fidanzati e afferma che Stefano De Martino è single

“Per sempre De Martino”, ha chiosato una follower vedendo le foto della showgirl e di Gaetano. “Lui è libero”, la replica secca di Belén, a rimarcare che l’ex marito è single. In altre parole, ha invitato la donna a farsi avanti direttamente con lui, se lo apprezza così tanto. Tra l’altro la risposta data dalla modella apre un altro tema curioso. Nei giorni scorsi si è detto che il conduttore campano si è fidanzato con Gilda Ambrosio, dopo che la madre della stilista ha dichiarato che Stefano la chiama “suocera”. Non solo: la donna ha fatto capire a chiare lettere che la figlia e De Martino hanno un legame speciale. Belén ora sembra smentire il fidanzamento, affermando che l’ex è single. Chissà dove sta la verità…

Il rebus sull’età di Gaetano Fidanzati

Tornando agli hater, una donna, in riferimento a Fidanzati, ha sostenuto che sia “troppo giovane”. Anche in questo caso la risposta di Belén non si è fatta attendere: “Ha la stessa età del mio ex marito. Quale sarebbe il problema?”. Pure in questo frangente c’è una questione curiosa da segnalare. Stefano De Martino è nato nel 1989, mentre Gaetano, stando almeno a quanto riportato da molte testate, è della classe 1991. Ci sarebbero quindi due anni di differenza. Forse la modella ha voluto intendere che i due uomini più o meno hanno la stessa età. O forse Fidanzati è del 1989 e in tanti hanno preso un abbaglio sulla sua data di nascita.

Una persona ha poi scritto che le relazioni, quando iniziano, “fanno un bel rumore”. Belén ha commentato con una ‘massima’ colorita: “Chi inizia a razzo, finisce a ca**o. E non è questo il caso”. La showgirl ha voluto quindi sottolineare che il legame con il personal trainer non è nato ieri, ma prosegue da un po’, nonostante sia stato ufficializzato soltanto di recente.