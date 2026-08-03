Belen con la borsa di Gilda Ambrosio, il gesto lascia di sasso dopo l’addio a Stefano De Martino

Una foto pubblicata tra le storie Instagram e un tag hanno lasciato di sasso molti utenti che seguono le vicende di Belén Rodriguez. Nel post in questione la showgirl argentina ha mostrato una borsa lussuosa dal valore di 1.690 euro. E fin qui nulla di particolarmente strano. A colpire è stato il tag usato, ossia “The Attico”. Si tratta dell’azienda fondata da Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, ossia la donna che viene ormai indicata come fidanzata “ufficiosa” di Stefano De Martino (di recente la madre della stilista ha rilasciato un’intervista, affermando che il conduttore la chiama “suocera” e che sua figlia fa appunto coppia con il 36enne campano).

Belén con la borsa del brand di Gilda Ambrosio

In sintesi, Belén, come ricostruito dal settimanale Chi, avrebbe promosso la borsa del brand di Gilda Ambrosio. Il magazine ha anche ipotizzato che difficilmente la modella sudamericana si sia recata in negozio per acquistare l’articolo. Dunque, si tratterebbe di un regalo oppure di una partnership retribuita tra “The Attico” e appunto Belén. Il fatto spinge a pensare che tra Gilda e la showgirl scorra buon sangue. In altre parole, nonostante la prima sia la fidanzata o “amica speciale” attuale di De Martino mentre la seconda sia l’ex moglie, tra le due donne ci sarebbero ottimi rapporti.

Sono quindi ormai definitivamente archiviate le ruggini tra i due ex coniugi. Sono lontani i tempi in cui Belén andava a Domenica In, raccontando a tutta Italia i tradimenti subiti dall’ex marito. Entrambi hanno voltato pagina. Oggi la showgirl fa coppia con il personal trainer Gaetano Fidanzati e sembra essersi lasciata alle spalle il momento buio segnato dalla depressione. De Martino, invece, ufficialmente è single. Molti, però, credono che sia legato sentimentalmente a Gilda.

Le dichiarazioni della madre di Gilda Ambrosio

Come già accennato, ha fatto molto rumore nei giorni scorsi un’intervista rilasciata dalla madre della stilista, la quale ha parlato del conduttore come se fosse suo “genero” a tutti gli effetti. Si è anche augurata che la figlia e Stefano mettano su famiglia. A far pensare che ci sia in corso una relazione, ci sono anche le paparazzate dei due piccioncini, che sono stati più volte immortalati in tempi non sospetti l’uno al fianco dell’altra.