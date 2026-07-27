Le clamorose rivelazioni della madre di Gilda Ambrosio su Stefano De Martino: relazione ufficializzata

“Mi chiama suocera”. Sono le parole pronunciate dalla madre di Gilda Ambrosio e riferite a Stefano De Martino. La signora Anna Annunziata ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, spiegando il rapporto che ha con il conduttore campano. Da anni il gossip mormora di una conoscenza approfondita tra il 36enne e Gilda. Loro stessi, in qualche occasione, hanno spiegato di avere un legame “speciale”, senza però mai definirsi fidanzati. Da quanto dichiarato da Anna, tra la figlia e De Martino ci sarebbe qualcosa che andrebbe ben al di là di un’amicizia.

Gilda Ambrosio, parla la madre: “Stefano De Martino mi chiama suocera”

“Lui mi chiama suocera e io lo chiamo genero. Sono bellissimi, fatti l’uno per l’altra”, ha detto la donna. Parole che suonano come l’ufficializzazione di una relazione sentimentale. Anna Annunziata ha aggiunto altri dettagli, raccontando di aver notato da circa un anno che la figlia e De Martino si cercano “con molta frequenza e fanno di tutto per stare insieme”. Da qui la convinzione che il loro sia “un rapporto vero e solido”. In sostanza, la ‘suocera‘ del conduttore parla di una storia d’amore avviata a tutti gli effetti. Da sottolineare anche il riferimento temporale: più o meno da un annetto l’ex marito di Belén Rodriguez non viene paparazzato con delle donne in atteggiamenti intimi, eccezion fatta proprio per alcuni scatti con Gilda. Se uno più uno fa due…

Tra l’altro, il fatto che Stefano conosca la madre della stilista sarebbe una prova che siano anche già avvenute le presentazioni familiari. “Non fanno progetti per il futuro, ma io li vedo molto bene insieme”, ha sussurrato ancora Anna Annunziata. E non è finita qui, perché ha pure riferito che suggerirebbe alla figlia di mettere su famiglia con De Martino: “Si stimano tanto e sono molto affiatati. Ho sempre pensato che lui fosse il ragazzo ideale per mia figlia”. “Poi io sono la mamma e sto al mio posto, sono cose loro”, ha aggiunto, correggendo un po’ il tiro.

La mamma di Gilda: “Stefano non è uno sciupafemmine”

Gli avvistamenti di Stefano e Gilda vanno avanti da anni. La loro conoscenza risale al 2017. Da allora si sono sempre frequentati. C’è chi dice in amicizia e chi dice intimamente. Chissà… Come è noto il conduttore negli ultimi 10 anni è finito svariate volte al centro del gossip per vere o presunte relazioni che gli hanno affibbiato. Ambrosio invece è sempre stata riservatissima. Di lei non si sa quasi nulla dal punto di vista privato, se non appunto che ha un rapporto speciale con il timoniere di Affari Tuoi.

A proposito della nomea di sciupafemmine di De Martino, la madre di Gilda ha tentato di ribaltare la questione: “Non è vero niente. Sono le donne che gli si buttano addosso. Lui è un bel ragazzo, è normale che sia così”. Sembra proprio che conosca molto bene il 36enne e infatti ha anche riferito che spesso mangia da loro.