Zorzi sostituito da Elenoire Casalegno nel nuovo programma di Italia 1

Colpo di scena nel futuro televisivo di Tommaso Zorzi. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che l’ex gieffino non condurrà più un programma top secret su Italia Uno. il progetto sembrava saltato definitivamente ma così non è. Stando a quanto spifferato da Tv Blog la trasmissione resterà nei palinsesti di rete ma al posto di Zorzi sarà condotta da Elenoire Casalegno.

Mediaset avrebbe dunque deciso di andare avanti con questo nuovo progetto ma con una conduttrice decisamente più esperta di Tommaso Zorzi, che è ancora alle prime armi nonostante il talento e la curiosità. Elenoire Casalegno, classe 1976, ha debuttato proprio su Italia 1 negli anni Novanta. Ha condotto numerosi programmi – Pressing, Scherzi a parte, Festivalbar – e ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

A quanto pare il nuovo programma che dovrà condurre Elenoire Casalegno sarà una trasmissione di attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovane, prevalentemente social, il tutto nello stile delle Iene di Davide Parenti. Il format prevede anche dei momenti da studio con ospiti che andranno a commentare e a integrare i temi e le immagini dei servizi che verranno proposti.

Sembra che la trasmissione, il cui titolo è ancora top secret, sarà destinata alla prima serata di Italia 1 dal prossimo autunno. La puntata zero di questo nuovo programma dovrebbe essere registrata a fine mese.

Il futuro televisivo di Tommaso Zorzi

Con l’arrivo di Elenoire Casalegno nel nuovo show di Italia 1 non è ancora chiaro il futuro televisivo di Tommaso Zorzi. Mediaset ha chiarito di avere grandi progetti per l’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma di fatto non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale.

Ad oggi non è chiaro se il 26enne andrà avanti con Il Punto Z su Mediasetplay. La striscia quotidiana su Italia Uno, quella in cui Zorzi commentava le vicende dell’Isola dei Famosi, è già stata archiviata a causa dei bassi ascolti. Nessun commento è arrivato da Tommaso, che resterà opinionista del reality show fino al prossimo 7 giugno.

Non è escluso che Zorzi diventi il nuovo opinionista del Grande Fratello Vip dopo l’addio di Pupo.