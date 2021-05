GF Vip opinionisti, Elia e Pupo fuori: chi è in trattativa per la sostituzione

A settembre andrà in onda la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del reality ritroveremo Alfonso Signorini che da quando ha preso in mano le redini del format è riuscito a coinvolgere nel gioco dei nomi più quotati rispetto a quelli visti nelle stagioni targate Ilary Blasi. Oltre a pensare al cast, c’è da decidere sugli opinionisti visto che con ogni probabilità ci sarà un cambio della guardia a 360 gradi nella trasmissione.

Pupo e Antonella Elia non torneranno a sedere sugli scranni occupati nella scorsa edizione. I motivi sono differenti: il cantante ha riferito che la decisione di dire basta non è dipesa da Mediaset, bensì da lui che si dedicherà alla sua “prima passione”, la musica. Per la soubrette torinese il discorso è invece differente: secondo i rumors trapelati fino ad ora la non conferma arriverebbe dai vertici del Biscione. In effetti al GF Vip 5 non ha brillato, cadendo in più occasioni nella critica ‘fuori limite’, vedasi il caso Samantha De Grenet. Insomma, è probabile che chi decide non è più disposto ad avere una bomba ad orologeria da tenere a bada.

E quindi? Chi saranno i sostituti? Di recente si è sussurrato il nome di Adriana Volpe, che, dopo l’esperienza a Ogni Mattina a Tv8 (non premiata dagli ascolti), prenderebbe il posto della Elia. Dagospia nelle scorse ore ha confermato tale scenario spiegando che per la conduttrice di origini trentine la trattativa sarebbe quasi chiusa. Inoltre, aggiunge ancora il portale diretto da Roberto D’Agostino, l’impegno di Adriana da opinionista sarebbe finalizzato a un ritorno in futuro alla conduzione sulle reti Mediaset.

“Dietro questa operazione – si legge sul sito esperto di retroscena televisivi – c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome”.

Dunque per sapere chi prenderà il posto di Pupo c’è ancora da attendere anche perché Signorini, per ora, sarebbe concentrato sul cast e all’opinionista ‘mancante’ ci penserà in un secondo momento. A proposito di cast: negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare alcune voci e alcuni nomi papabili. Dagospia ha però stroncato tali indiscrezioni, sostenendo che tutti i nomi che stanno circolando sono quasi tutti inventati.