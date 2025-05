Zorzi si scaglia contro il nuovo Papa, ira dell’influencer sul Pontefice

Tommaso Zorzi si scaglia contro le parole pronunciate dal nuovo Papa Leone XIV sulla famiglia. Il Santo Padre, venerdì 16 maggio, ha ricevuto in Vaticano in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, parlando di pace in riferimento alle guerre in corso nel mondo. Si è poi allacciato al tema della famiglia, affermando che questa è fondata sull’unione stabile tra uomo e donna. Una presa di posizione netta che non contempla alcuna apertura della Chiesa al mondo LGBT+. L’influencer milanese, dopo aver letto quanto sostenuto dal Pontefice Prevost, ha tuonato parole dure sui social, realizzando un video che ha pubblicato su Instagram.

“È compito di chi ha responsabilità di governo – ha dichiarato il Papa – adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate. Ciò può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, ‘società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società’”. Esternazioni che hanno innescato le proteste da parte delle associazioni a favori del mondo LGBT+. Anche Zorzi ha trovato le dichiarazioni del Santo Padre negative, addirittura intollerabili.

“Trovo intollerabile la leggerezza con cui ci si scaglia nei confronti della comunità LGBT che non ha chiesto altro che esistere in pace”, ha tuonato l’ex vincitore del Grande Fratello Vip. Zorzi ha aggiunto: “In un momento come questo, in cui in corso abbiamo un genocidio, una pulizia etnica, assistiamo a bambini che muoiono di fame, sotto lo sguardo complice del mondo intero, se dovessi prendere una posizione io non partirei dagli omosessuali, non partirei dal fatto che la famiglia deve essere fatta da uomo e donna”.

La presa di posizione contro il Santo Padre da parte di Zorzi è stata durissima. Da sempre l’influencer si batte affinché le coppie gay possano ottenere gli stessi diritti civili delle coppie eterosessuali in Italia. In più frangenti l’influencer ha denunciato l’evidente disparità di trattamento

Zorzi e l’uso di sostanze stupefacenti: oggi ha cambiato vita

Di recente Zorzi è tornato a essere chiacchierato dai media dopo che in un’intervista ha raccontato di aver fatto uso di cocaina in passato. In particolare, ha riferito di averla assunta in maniera sporadica, ma per mesi in una fase della sua vita. Ha spiegato che l’ha usata nel fine settimana, durante delle feste. Ha però anche evidenziato di non essere mai stato tossico dipendente e che in qualche modo ha sempre avuto sotto controllo la situazione.

Oggi invece conduce una vita più regolata e appartata. Inoltre ha raccontato di tenere molto alla sua privacy e di far di tutto per non finire sui portali e sulle copertine della cronaca rosa del Bel Paese. Tuttavia a volte viene ancora pizzicato. Di recente è stato sorpreso con la sua nuova fiamma.