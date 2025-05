Tommaso Zorzi choc: “Ho fatto uso di cocaina, si riesce a gestire”

Tommaso Zorzi a ruota libera. Intervistato da Fanpage.it, il conduttore e influencer milanese si è raccontato a fondo. Il giovane ha anche confessato di aver fatto uso di cocaina. Inoltre ha parlato della sua vita sentimentale particolarmente ‘sfortunata’. E ancora, ha detto la sua sul momento difficile dei reality show a livello televisivo. Il tema lo conosce bene, avendo partecipato al Grande Fratello Vip (tra l’altro vinse quell’edizione) e avendo ricoperto il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi.

Zorzi ha spiegato di essere molto geloso del suo privato. Per questo lo custodisce con attenzione. Ha aggiunto di avere una vita normale e che ha rapporti con persone che non sono affatto in cerca di visibilità. Anzi il contrario: “Frequento amici con lavori normali, per i quali tante volte il fatto di apparire sui social è un problema”. Nel suo ultimo libro intitolato ‘Divina’ a un certo punto riferisce di aver usato in passato una sostanza “bianca e spudorata”, vale a dire la cocaina:

“È stato un periodo rock and roll della mia vita che mi porto dentro. Non lo rinnego e riesco anche a scherzarci su. Non ero un tossicodipendente, ne facevo uso il sabato sera, che è comunque sbagliato. Non mi vergogno, ognuno ha avuto la sua debolezza e questa è stata la mia, ma si riesce a gestire”.

Tommaso Zorzi non è più single

Capitolo affari di cuore. Zorzi crede di avere una calamità per situazioni particolari e non positive. Ha raccontato che addirittura una volta ha frequentato per mesi una persona e che poi ha ricevuto una telefonata in cui gli è stato detto “il ragazzo con cui stai è il mio fidanzato da un anno”. L’influencer ha aggiunto di imbattersi, suo malgrado, continuamente in situazione strambe e che alla fine, per un motivo o per l’altro, si ritrova sempre al punto di partenza.

Di recente è stato pizzicato con Andrea Consalvo, che è stato descritto come il suo nuovo fidanzato. Zorzi ha raccontato che si tratta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che avrebbe preferito non essere paparazzato. Tuttavia è successo, amen. L’influencer ha però tenuto a precisare che, a differenza di altri personaggi famosi, lui non chiama mai i fotografi per organizzare servizi scandalistici e di gossip:

“Non vengo quasi mai paparazzato, ma per il semplice fatto che non chiamo io i paparazzi, purtroppo capita ed è una cosa che devo tenere in conto. Mi dispiace perché mi crea sempre dei problemi nella relazione. Il tipo di ragazzo che cerco non vuole la fama e fa un lavoro lontano dai riflettori”.

Quando gli è poi stato chiesto se lo si può considerare ufficialmente fidanzato, ha fornito la seguente evasiva risposta: “Sono in uscita con il mio nuovo romanzo (ride, ndr)”.

Zorzi sui reality show in declino

Infine una riflessione sui reality che hanno perso appeal nei confronti del pubblico: “Sono 20 anni che il pubblico italiano vede i reality, ci può stare un declino dell’interesse. In più, secondo me le persone oggi partecipano per i motivi sbagliati”. Secondo Zorzi troppi vip o pseudo tali vanno alla ricerca di una fama fine a se stessa. “Oggi è tutto un po’ calcolato e certe dinamiche sono esasperate. A volte mi capita di collegarmi in alcuni reality e vedere gente che fa delle sceneggiate francamente aberranti.”, ha concluso.