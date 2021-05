Zorzi difende Fedez e viene insultato: “Vergognati dopo Pio e Amedeo”

A sua insaputa Tommaso Zorzi è stato protagonista di una polemica. L’opinionista dell’Isola dei Famosi è sceso in campo per difendere Fedez, dopo il polverone sollevato con la Rai che aveva cercato di censurarlo: “Un grande. Io comunque ragazza di Cologno”. Un vero e proprio caso quello che ha spinto il rapper a smascherare sui social i tentativi fatti dalla televisione di Stato nei suoi confronti per cercare di modificare parte del suo intervento fatto in occasione del Concertone del Primo Maggio. In particolare, gli è stato chiesto di edulcorare il contenuto del suo discorso in difesa dei diritti civili e di evitare di fare i nomi del partito Leghista che hanno avuto delle fuoriuscite omofobi. Un tweet quello di Zorzi che ha scatenato insulti da parte di sostenitori e non proprio perchè a Milano, il giorno prima, Pio e Amedeo avevano rivendicato il diritto di chiamare un omosessuale “fro***” se fatto con ironia.

Il conduttore de Il Punto Z, che continua a fare flop di ascolti, ha cercato di fare un breve chiarimento e ha annunciato:

“Poi mi prendo una pausa perchè sta diventando tutto troppo tossico”

Nel dettaglio, ha spiegato che un artista deve potere salire su un palco senza essere censurato, anche se non si è d’accordo con il contenuto, come hanno fatto Pio e Amedeo. Tuttavia Tommaso ha affermato di non essere d’accordo con i conduttori di Felicissima Sera, “ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così”.

Secondo il suo punto di vista, da un episodio come quello andato in onda venerdì sera su Canale 5 ne potrebbe uscire una polemica. Polemica che può portare a qualcosa di costruttivo, affinché le cose cambino. Ma il cambiamento non si innesca se non si ha la possibilità di esprimersi anche quando non si è d’accordo.

Tommaso Zorzi insultato dopo una polemica: “Sempre fedele ai miei principi”

La gente che lo segue ha iniziato a insultarlo a colpi di “vergogna”. In chiusura Tommaso Zorzi ha ricordato che qualche giorno fa su Instagram disse sulla lega e l’omofobia esattamente quello ha detto Fedez in tv. Si è detto fedele ai suoi principi. In seguito ha dichiarato che quando si tratta di lui, per le persone alle quali non piace è una gara a chi ferisce di più: