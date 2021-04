Tommaso Zorzi flop, stoccata di Signorini: “Non si può improvvisare”

Il conduttore del Grande Fratello Vip commenta le gesta dell’influencer in tv come ospite e come conduttore. Il commento su Aresgate

La vita di Tommaso Zorzi è cambiata all’improvviso grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Da subito, in molti hanno visto in lui delle grandi potenzialità tanto che diversi conduttori si sono quasi sfidati pur di averlo a disposizione. Come è noto, l’influencer è diventato opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, accanto a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma anche ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Sembra, però, che il fenomeno Zorzi in tv stia passando. Le sue presenze non giovano agli ascolti tv. È il caso, per esempio, della sua ultima presenza ad Avanti un Altro Pure di Sera che ha portato la trasmissione di Bonolis a un crollo. Ha fatto un passo in avanti, accettando anche la conduzione de Il Punto Z, la trasmissione in onda su Mediaset Play e su Italia1. Sta emergendo un’altra realtà non proprio piacevole. I risultati stanno scarseggiando troppo visto che non va oltre il 2%.

In una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, tra le altre cose, Alfonso Signorini ha parlato di Tommaso Zorzi. Il vincitore del reality divide: c’è chi prevede per lui un grande futuro e chi pensa che sia sovraesposto, destinato a svanire nel nulla. Il conduttore ha dichiarato:

“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”

In merito alla quinta edizione del GF Vip, Signorini ha parlato di successo con oltre quaranta prime time, sei mesi di programmazione e la sfida con competitor forti. Non essendo un presentatore di professione non si è mai posto il problema delle fasce orarie, dei neri pubblicitari e successivamente si è accorto di responsabilità e rischi.

Alfonso Signorini commenta Aresgate e fa una rivelazione su Garko: “Mi detestava”

Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò hanno involontariamente scoperchiato un vaso, soprattutto per il pubblico della generalista, con il caso Aresgate. Alfonso Signorini ha dichiarato di non avere mai pubblicato foto di Gabriel Garko con le presunte fidanzate, perché sapeva che la realtà era differente. “Lui mi detestava, abbiamo fatto pace al Grande Fratello”. Come spiegato, l’attore pensava che non lo amasse perché non aveva mai pubblicato servizi a lui dedicati. Non gli andava perché erano fandonie: