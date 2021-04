Tommaso Zorzi, flop Punto Z non lo ferma: il nuovo progetto con Costanzo

Continua la sovraesposizione di Tommaso Zorzi in tv ma anche in radio. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrato nelle grazie di Maurizio Costanzo. Il conduttore, oltre a farlo diventare opinionista fisso del Maurizio Costanzo Show, ha deciso di portarlo con sè anche in una nuova ed ennesima esperienza radiofonica. Costanzo condurrà Faccio Finta Che su R101 dal prossimo 3 maggio. Con lui ci sarà anche Carlotta Quadri. Entrambi lavorano insieme dal 2017, quando lei era già una speaker di Radio 105 e Maurizio vi approdò con Radio Costanzo Show. Insieme ad altri ospiti, Tommaso Zorzi sarà una voce all’interno della trasmissione. Ma questo quanto può giovarlo? In tempi non sospetti si era detto che fosse lui a portare grandi ascolti all’Isola dei Famosi 2021 che sono completamente precipitati nel giro di poche settimane. Partito da 3.602.000 spettatori e il 21,68%, il reality show condotto da Ilary Blasi è in caduta libera e l’undicesima puntata ha ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 facendo registrare l’appuntamento meno visto di sempre di questa stagione.

Mentre all’Isola ricopre un ruolo secondario e condivide l’esperienza da opinionista insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi è conduttore de Il Punto Z che ha fatto registrare un flop di ascolti. La trasmissione va in onda sul portale Mediaset Play ogni mercoledì dalle 20.45 alle 21.40 e dallo scorso 8 aprile 2021 viene trasmesso su Italia 1 tutti i giorni dalle 18:15 alle 18:20.

All’interno del format commenta le vicende dei concorrenti dell’Isola e ospita anche diversi naufraghi e personaggi. Sulla giovane rete Mediaset ha ottenuto di recente l’1,9% di share e il 2% di share. Giovedì 22 aprile ha fatto registrare l’ennesimo flop di ascolti: Zorzi è stato visto soltanto da 246.000 spettatori pari all’1,9% di share.

L’unico primato che riesce a superare è quello social. Dal 15 marzo a oggi l’hashtag #TommasoZorzi ha avuto più interazioni di quello legato all’Isola dei Famosi. Nel dettaglio, l’influencer ha saputo generare 60mila tweet rispetto all’hashtag #isola che si assestava sui 57mila circa.

Tommaso Zorzi, il flop costante di Punto Z su Italia 1: la fuga del pubblico

Prima de Il Punto Z su Italia 1, va in onda il daytime dell’Isola dei Famosi. Numeri alla mano, è chiaro che Tommaso Zorzi non riesce a mantenere il traino. Le cifre, infatti, dimostrano che gli spettatori non aumentano e addirittura calano.

Nel dettaglio, rispetto alla striscia quotidiana del reality, Il Punto Z di Tommaso Zorzi giovedì 8 aprile ha perso 5mila spettatori, mercoledì 13 aprile 31mila spettatori, mercoledì 14 aprile 36mila spettatori e giovedì 16 aprile 9mila spettatori. Da lunedì 19 a mercoledì 21 aprile ha perso, complessivamente, 104mila spettatori.