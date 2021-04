Zorzi e la tv, flop di ascolti per Il Punto Z: cosa rischia Tommaso

Attenzione, il salto dal web alla tv non è una passeggiata. Bisogna fare la gavetta, altrimenti ci si brucia. Il ragionamento, poi tramutato in consiglio per Tommaso Zorzi, è stato fatto da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. L’imprenditrice, che la tv la mastica da parecchio tempo, sia per professione sia in famiglia, in una recente intervista aveva raccontato di aver parlato con l’influencer milanese e di averlo messo in guardia. Sonia non ha detto a Tommaso di lasciar perdere con la tv, riconoscendogli un grosso talento; lo ha però esortato a non sovraesporsi, ricordandogli che spopolare sui social è un discorso, sul piccolo schermo è un altro. E pare che Zorzi se ne stia rendendo conto.

Il suo Punto Z, trasmesso nella striscia quotidiana del daytime di Italia Uno subito dopo le clip riassuntive dell’Isola dei Famosi, sta raccogliendo numeri tutt’altro che rosei, per usare un eufemismo. Lo show bazzica attorno ad uno striminzito 2% di share. Non che il traino offerto dal daytime dell’Isola sia roba da capogiro. Però, pure in riferimento al traino stesso, si nota una flessione costante. Altrimenti detto: i riassunti delle vicende dell’Isola si aggirano attorno a un 2,5% di media di share; Zorzi peggiora persino tale dato. Un paio di giorni fa ha addirittura fatto registrare l’1,9%.

Dove è finito il tocco magico dell‘enfant prodige? Certo, la colpa dei risultati non all’altezza non è da imputare interamente a Tommaso. Le dinamiche della tv sono complesse. Posizionamento in palinsesto, l’orario, il pubblico generalista, la ‘salute’ del canale su cui si va in onda, la concorrenza sono solo alcuni dei fattori chiave che interessano uno show, al di là di meriti e demeriti del suo conduttore. Al netto di ciò, però, non sarebbe onesto dire che in termini di ascolti da Zorzi ci si aspettava qualcosa si più.

Attenzione anche alla sovraesposizione. Il giovanotto, subito dopo la conclusione del GF Vip 5, ha accettato tante proposte: opinionista all’Isola, conduttore de Il Punto Z, ospite fisso da Maurizio Costanzo e si mormora di un altro programma che condurrà in estate sulle reti Mediaset. Un po’ troppo? “Non bisogna correre troppo perché c’è rischio di bruciarsi”, dice la saggia Bruganelli…