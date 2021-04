Bonolis, parla la moglie: i consigli a Zorzi e l’amicizia con Laura Freddi

Sonia Bruganelli a ruota libera: il futuro del marito in tv, le ‘dritte’ per Tommaso e il legame con l’ex fidanzata di Bonolis

Sonia Bruganelli, nel corso di una corposa intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha fatto il punto sulla sua carriera, su quella del marito Paolo Bonolis e sulla sua situazione familiare. Naturalmente non è mancato un focus sulla tv, che ha accolto nuovamente il conduttore romano in prima serata su Canale Cinque con Avanti un altro… Pure di sera! Il format è andato a sostituire Live – Non è la d’Urso ed ha centrato l’obbiettivo. Vale a dire rialzare gli ascolti della rete ammiraglia del Biscione che nel prime time festivo stava faticando parecchio. Dopo mesi, Canal Cinque è riuscito a risollevarsi, strappando un brillando 17,59% di share con il primo appuntamento del ‘grottesco’ quiz show e sfruttando le innate doti da showman di Bonolis, fuoriclasse del piccolo schermo italiano.

Si è partiti da una curiosità: il Minimondo di Avanti un altro pullula di personaggi alquanto strani e bizzarri. Se potesse, quale figura interpreterebbe di quelle che si sono viste durante i 10 anni dello show? “Non saprei darmi un’identità ben precisa. Probabilmente mi metterei tra il pubblico oppure vestirei i panni dello Iettatore”, ha confidato la Bruganelli che poi ha speso delle parole sulla polemica nata qualche giorno fa, quando un concorrente del quiz ha detto di fare “il ricch..ne per hobby”. In quel caso Bonolis ha preso la palla al balzo ed ha fatto ironia. Apriti cielo: critiche social a non finire.

“Si è autodefinito lui così e non capisco perché gli altri si siano fatti dei problemi” ha affermato Sonia che ha aggiunto: “Prima sapevo che c’erano tanti defic…enti in giro ma ora ne conosciamo i nomi e cognomi. Le polemiche che vengono montate sul web durano un paio di giorni e poi finiscono lì. Chi vive determinate dinamiche non si mette a sindacare e chi punta il dito è perché non si è mai sporcato le mani”.

Si è passati al capitolo Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis con la quale Sonia ha stretto amicizia. Un esempio su come tra donne si possano fare passi da gigante, smontando invidie e perfidie. Eppure la Bruganelli, sul tema, rimane pessimista: “Per quanto riguarda la competizione tra donne sono pessimista. Penso che non ce la faremo mai perché rappresenta una questione atavica”. “Io e Laura – ha proseguito – siamo due donne risolte, ognuna con la propria vita. L’aver avuto in comune un compagno è un valore aggiunto. Sono anche molto amica dell’ex moglie di Paolo; è qualcosa che è nato spontaneamente, senza forzature”.

La Bruganelli ha disquisito anche di Tommaso Zorzi, il personaggio del momento. Ha raccontato di averlo “conosciuto” prima “come spettatrice quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip”, poi di persona: “Lui è un ragazzo istruito che ha saputo gestirsi bene in un reality diventando un punto di riferimento. Io gli auguro tutto il bene di questo mondo. Sono curiosa di vedere se ce la farà perché passare dal mondo del web a quello televisivo è molto difficile”.

Sonia e Bonolis si sono anche riservati di dare dei consigli a Tommy per il suo futuro nel mondo dello spettacolo: “Io e Paolo gli abbiamo consigliato di fare qualche anno di gavetta sulle piattaforme. Mi dispiacerebbe che preso dall’entusiasmo venisse fagocitato troppo velocemente dalla televisione. Tommaso ha qualcosa da dire, sa parlare bene, conosce perfettamente l’inglese. Se riesce a sfruttare bene queste capacità può ambire in futuro a diventare un conduttore per la televisione generalista”.

Restando in tema di reality, ha ribadito, come già fatto in passato, che al momento non permetterebbe a suo figlio Davide, 18enne, di prendere parte al Grande Fratello Vip. “Da madre e da persona che lavora nell’ambiente televisivo – ha spiegato – non permetterei mai a mio figlio a 18 anni di vivere l’esperienza del reality. Non sarebbe pronto né maturo”.

E la Bruganelli? La potremmo un giorno vedere in un reality show? No. All’Isola no “perché sarebbe una sofferenza patire la fame anche solo per un giorno. Per quanto riguarda il “Grande Fratello Vip” mi nominerebbero subito e verrei eliminata dopo una settimana“. Invece, fa sapere che prenderebbe volentieri parte ad un “reality sui libri. Almeno sarei sicura di vincere (ride)”.

Si ritorna sull’argomento tv e Bonolis: non c’è alcuna possibilità di vedere una nuova stagione di Ciao Darwin? Il programma, mandato in onda in replica da Mediaset in questo periodo, ha avuto buoni ascolti. Un segnale che il format non si è usurato. Tuttavia Sonia frena sulla questione: “Paolo non ha cambiato idea. “Ciao Darwin” è un programma faticoso per chi lo conduce ma anche per l’intera macchina produttiva. Questo non è poi il momento storico adatto per mettere 100 persone dentro uno studio. Non l’abbiamo neanche presa in considerazione come ipotesi”.

Settembre si avvicina e Bonolis taglierà il traguardo di 40 anni di tv, oltre a festeggiare il suo 60esimo compleanno. Il momento giusto per fermarsi un po’, per riprendere fiato, fa sapere la Bruganelli: “Lui farà 40 anni di carriera ma compirà anche 60 anni. Il nostro obiettivo è di fermarci per un po’ di tempo. Intanto continuerò a gestire la Sdl TV, la società di produzione, che sta diventando una bella realtà impegnando anche molti giovani. Ad oggi c’è la volontà di prendersi una pausa sperando di poter tornare tutti presto alla normalità”.