Le verità di Zorzi: i retroscena su Aurora Ramazzotti, Hunziker e Trussardi

Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip 5, è tornato a parlare di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Con la giovane ha un rapporto molto stretto di amicizia che però è entrato in crisi la scorsa estate. I due ragazzi non hanno contatti dal 3 luglio. Il patatrac si è consumato in quanto la giovane conduttrice doveva passare del tempo con l’influencer (prima già avevano avuto degli screzi), ma alla fine non rispettò l’appuntamento. Cause di forza maggiore: la disdetta giunse per via di un lutto; venne a mancare la nonna di Goffredo Cerza, l’attuale fidanzato di Aury.

Zorzi ha spiegato che lui è nato sotto il segno dell’Ariete, mentre Aurora sotto quello del Sagittario. “Siamo due teste dure, quando ci impuntiamo uno contro l’altro, diventa…“, ha dichiarato, aggiungendo che la Ramazzotti, a differenza sua, è una persona assai “concreta, pragmatica, determinata, precisa”. Inclinazioni che gli permettono anche di essere parecchio disciplinata e molto attenta anche al regime alimentare da seguire.

Tommaso ha quindi ribadito che non vede l’amica dal 3 luglio. Nonostante ciò ha mantenuto un ottimo rapporto con mamma Hunziker, che conosce da anni, proprio per via del legame con Aurora. “Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia. Con lei ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni”.

Ultimamente, racconta sempre Zorzi, snocciolando un’altra chicca, ha provato a fare accoppiare il suo cane, un bassotto, con quello della conduttrice di origini svizzere, un barboncino. “In America abbiamo visto questo incrocio”, ha proseguito. E? Niente, alla fine non se ne è fatto nulla perché “Leone era pronto ma Gilda… no”.

Tommy, oltre a parlare di Aurora e Michelle, ha speso delle parole di stima anche per il marito della Hunziker, Tomaso Trussardi, affermando che è un uomo molto “simpatico”. Ha quindi chiuso riservando delle parole al miele per l’ex moglie di Eros, ribadendo di avere un rapporto speciale con lei e sostenendo che è una donna “molto avanti”. Infine una promessa: “La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti”.

GF Vip, Aurora Ramazzotti: niente confronto con Zorzi

Pare che il GF Vip abbia tentato di convincere in tutti i modi Aurora ad avere un confronto televisivo con Tommy durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato da Giornalettismo, la figlia di Michelle avrebbe rifiutato qualsiasi coinvolgimento nella trasmissione Mediaset.