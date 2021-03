Zorzi querela Fulvio Abbate: “Diarrea verbale e scritta nei miei confronti”

Negli ultimi mesi, in più occasioni, Fulvio Abbate ha attaccato Tommaso Zorzi. Il primo eliminato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha definito l’influencer milanese come un concorrente principino di Monte Napoleone presso GF in corso d’opera, “spermatozoo d’oro della migliore Milano Glam”, nonchè ex partecipante di Riccanza che ha definito “format per sfigati”. Un ritratto del vincitore del reality più spiato d’Italia più volte denigrato nei suoi articoli e nelle sue dichiarazioni. Sull’incontro avuto con Maria De Filippi ha descritto Tommaso come “una pastorella di Lourdes commosso con la Madonna, mi è sembrata una scena imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”. Una serie di cattiverie che Tommaso Zorzi ha deciso di porre fine e ha deciso di querelare Fulvio Abbate.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi numero quindici ha pubblicato tra le Stories del suo profilo Instagram un messaggio indirizzato allo scrittore, giornalista e critico d’arte contemporanea, dicendo che sono mesi che parla di lui denigrandolo:

“Probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti. Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”

Tommaso Zorzi attaccato dopo Maurizio Costanzo Show: cosa non ha detto a Giorgia Meloni

La partecipazione di Tommaso Zorzi alla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, che ha spoilerato l’allungamento dell’Isola fino a giugno, ha sollevato non poche polemiche. È stato accusato di aver fatto comunella con la politica, senza prendere posizione sul mancato intervento sulla legge Zan, oggi chiesta a gran voce dopo l’ennesimo episodio di aggressione omofoba ai due ragazzi gay in una fermata della metropolitana di Roma.

Primo in tendenza su Twitter anche nella giornata di oggi, giovedì 25 marzo 2021, Tommaso ha dichiarato sui social che una parte di gente si aspettava che facesse il pollaio. Ha dichiarato che ha un rispetto grande per la trasmissione di Costanzo che non si sarebbe mai permesso di litigare. Era sicuro che sull’argomento si sarebbe esposto il conduttore con la Meloni.

Tommaso Zorzi replica agli attacchi omofobi: “Ci rimango male, cattiveria gratuita”

Oltre alle polemiche, è stato vittima di non pochi attacchi omofobi. Tommaso Zorzi ha letto qualche tweet, come “Voglio picchiarlo e uscirne da innocente” o “Per farvi capire l’odio che provo nei suoi confronti, lo prenderei sotto con la macchina e ci ripasserei sopra con la macchina”. Chissà che non prenda un provvedimento giudiziario anche nei confronti di questi utenti che hanno scritto queste cose orrende. Intanto si è limitato replicare sostenendo che qualche volta ci rimane male e si tratta di vera e propria cattiveria, cattiveria gratuita.