Zorzi parla del furto: “Casa ribaltata, violato”, ora cambierà sui social

Tommaso Zorzi è stato recentemente protagonista di un brutto episodio. La sua casa milanese è stata messa a soqquadro da ladri d’appartamento, che hanno approfittato della sua assenza. Zorzi, infatti, si trovava in vacanza a Taormina. Dopo circa una settimana dall’accaduto il 26enne è tornato a parlare del furto subito sui social, raccontandone le conseguenze e spiegando cosa cambierà per lui.

Zorzi ha concluso proprio ieri, 23 dicembre 2021, la prima parte della sua avventura come conduttore di Drag Race Italia. Dopo aver ringraziato i fan e la produzione dello show per la bella esperienza vissuta stamattina ha condiviso nelle sue storie Instagram alcuni pensieri riguardo al furto, descrivendo le sue sensazioni in modo affranto ma comunque sereno.

Il vincitore del GF Vip 5 ha salutato i fan riconoscendo il fatto di essere stato, da quando ha subito il furto, meno presente e meno genuino sui social. Poi ha detto:

“Si tratta di un’esperienza che non auguro a nessuno, perché ti senti proprio violato, quasi stuprato nel tuo intimo perché la casa era completamente ribaltata, non c’era un calzino che non è stato toccato per cercare roba da rubare. è uno choc, ti senti a disagio in quella che dovrebbe essere la tua zona franca, ti fa schifo toccare tutto”.

Zorzi ha reso per bene l’idea di ciò che sta provando, aprendosi con dovizia di particolari. I ladri a quanto pare hanno avuto il modo e il tempo di frugare nell’intera l’abitazione del 26enne. Come riportato dal portale Dagospia i delinquenti sono riusciti a portare via beni di grande valore, tra cui una preziosa collezione di borse Hermes e Birkin. Per fortuna, come ha rivelato lui stesso con un post Instagram, né Zorzi né persone a lui care hanno avuto danni fisici. Al momento del furto, infatti, nessuno era in casa.

Poi il compagno del ballerino Tommaso Stanzani ha spiegato di star ancora combattendo quotidianamente con le conseguenze dell’accaduto:

“Poi ogni giorno che magari cerchi qualcosa e non la trovi ti rendi conto poi dell’entità del danno perché non te ne accorgi subito”.

Tommaso Zorzi, il futuro dopo il furto in casa

In ogni caso il milanese si è mostrato rassegnato ma abbastanza sorridente dimostrando di aver superato, almeno parzialmente, il trauma.

“È andata così, ho imparato la mia lezione. Dovrò rivedere un po’ il mio modo di stare qui sui social”.

A quanto pare Zorzi pensa che la sua attività su Instagram sia stata in qualche modo responsabile dell’accaduto, in quanto magari ha fornito troppe informazioni sulla sua vita privata a malintenzionati. Probabilmente quindi vedremo un Tommaso Zorzi diverso sui social, più riservato. In ogni caso i fan dell’influencer avranno modo di seguirlo nelle sue prossime avventure televisive che molto probabilmente non tarderanno ad arrivare. Per il milanese è infatti un momento d’oro: oltre all’avventura a Drag Race Italia su Discovery, progetto in cui crede molto, Zorzi è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.