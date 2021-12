Zorzi derubato, doccia gelata: ladri in azione, cosa gli è stato trafugato

By

Brutta sorpresa per l’influencer milanese: svaligiata la sua casa, ecco il bottino che i malviventi si sono portati via

Doccia gelata per Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, vincitore del Grande Fratello Vip 5, è stato derubato. A renderlo noto è Dagospia che spiega che il conduttore di Drag Race Italia, di ritorno da una vacanza a Taormina, ha scoperto che la sua abitazione nel capoluogo lombardo è stata svaligiata dai ladri. Tra le cose di valore trafugate, informa sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, anche la preziosa collezione di borsette Hermes e Birkin del 26enne. Per il momento Zorzi non ha commentato la vicenda.

Episodio del furto a parte, l’influencer sta vivendo un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista. Professionalmente, dopo aver trionfato al Gf Vip, è stato l’opinionista di punta dell’Isola dei Famosi, oltre ad aver condotto una breve striscia quotidiana su Italia Uno del medesimo reality. Inoltre è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo show. Dopodiché ha lasciato Mediaset, preferendo un’avventura più di nicchia ma che meglio rispecchia le sue corde: quindi, ecco l’approdo su Discovery, alla guida di Drag Race Italia.

Zorzi e l’amore puro con Tommaso Stanzani

Tutto va a gonfie vele anche in amore. Dopo tanto penare alla ricerca del partner giusto, ha allacciato una relazione solida e promettente con Tommaso Stanzani, giovane ballerino che sul piccolo schermo si è fatto conoscere per aver partecipato al talent show dell’ammiraglia Mediaset, Amici di Maria De Filippi.

I due hanno avuto il primo contatto su Instagram, in direct, dove hanno avuto modo di scambiarsi alcuni messaggi privati dopo che Zorzi ha concluso la sua esperienza al GF Vip e dopo che Stanzani ha terminato il suo percorso nel programma di Maria. Un parolina ne ha tirata un’altra e così è stato organizzato il primo incontro. Farfalle nello stomaco e i due ‘Tommy’ non si sono più persi di vista.

In estate sono usciti allo scoperto sui social, mentre di recente hanno concesso un’intervista di coppia in tv, ospiti nel salotto di Verissimo, timonato da Silvia Toffanin. Zorzi ha spiegato che quello vissuto con Stanzani è un amore puro e spensierato. Per il momento, sulla coppia, nessuna nuvola.