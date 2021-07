Zorzi parla con Costanzo: “Sono fidanzato e vi spiego chi è Orietta Berti”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono ufficialmente fidanzati. Sulla questione c’erano pochi dubbi, visto che i due si sono mostrati frequentemente assieme e in atteggiamenti inequivocabili nell’ultimo periodo. Mancava soltanto una loro conferma verbale. Conferma che è arrivata nelle scorse ore. L’influencer, chiacchierando con Maurizio Costanzo su R101 (il marito di Maria De Filippi stravede per lui tanto che lo ha voluto come ospite fisso al Costanzo Show), ha ammesso candidamente di avere il cuore occupato.

“Sono a Otranto con il mio fidanzato e sono molto contento”. Così Zorzi conversando con il giornalista. La love story con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è sbocciata qualche settimana fa. Il primo contatto è avvenuto via social: l’influencer milanese, vedendo Stanzani nel talent show di Canale Cinque, è stato ‘fulminato sulla via di Damasco’. Ha quindi provveduto a scrivere in privato su Instagram al giovane, stabilendo il primo contatto. Una parola ne ha tirata un altro. Da cosa nasce cosa, e infatti c’è stato poi il primo incontro. Quindi un secondo, un terzo etc etc. Il feeling e l’intesa sono stati subito forti… E voilà, amore fu! Anzi, amore è, adesso!

Zorzi, con Costanzo, oltre a parlare della sua relazione sentimentale con Stanzani, ha discusso di altri temi. Il giornalista gli ha chiesto come è andato l’incontro in Puglia con la cantante Orietta Berti. Incontro avvenuto nel dietro le quinte di Battiti Live. “È una persona di una umiltà incredibile, di una bravura”, ha chiosato il vincitore del Grande Fratello Vip 5, raccontando poi un curioso aneddoto.

Tommaso ha fatto sapere che finito il concerto di Battiti Live è stata organizzata una cena per gli artisti intorno all’una e mezza di notte. Orietta, che si era esibita prima sul palco, aveva raggiunto la sala del ristorante alle 23.30 e quindi un paio di ore del pasto. “Non ha detto né a né ba – spiega Zorzi -, avrebbe potuto fare la scenata da star, invece ha aspettato che arrivassero tutti per cenare. Ha dato una dimostrazione di umiltà, di rigore, di educazione che sono valori sempre più rari ormai”.

Spazio infine al gossip internazionale, che vede chiacchieratissimi alcuni membri della Royal Family inglese. In particolare, da mesi, nel calderone globale del chiacchiericcio, tengono banco le vicende di Harry e Meghan, i duchi ‘ribelli’ che hanno abbandonato Buckingham Palace per dimorare in America, in California. “Se devo essere sincero io ho una grande simpatia per Meghan perché Meghan ha dato una scrollata a questo mondo. Meghan è un po’ una Lady Diana 2.0”, ha concluso Tommy.