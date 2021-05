Zorzi, Mariano Catanzaro svela: “Sono attratto da Tommaso e ci sentiamo”

La vita sentimentale di Tommaso Zorzi sembra essersi risvegliata dal letargo. L’opinionista dell’Isola dei Famosi è stato immortalato da Chi in una prima occasione in compagnia di Lorenzo, rampollo di una famiglia bene di Torino, e successivamente con Tommaso Stanzani di Amici 20. Il ballerino del talent di Maria De Filippi, però, non ha mai svelato la sua sessualità e la rivista diretta da Alfonso Signorini è stata accusata di aver fatto un outing forzato al ragazzo. Nelle ultime ore è arrivata una rivelazione di quelle che non ci si aspetta e che si rimane un po’ sbalorditi. Ospite a RTL 102.5, Mariano Catanzaro ha confessato di essere attratto da Tommaso Zorzi. Durante la chiacchierata ha svelato che è in contatto con l’influencer milanese da quando ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip:

“Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”

Mariano Catanzaro, inoltre, ha affermato che prima non si conoscevano, ma dopo il reality hanno intrapreso una conoscenza via chat e, solitamente, si sentono la sera quando Zorzi si rilassa e parlano un po’ di tutto, “ma non mi sembra adatto cosa ci diciamo”.

Il percorso fatto a Uomini e Donne di Mariano Catanzaro, durante i troni di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, è rimasto nell’immaginario collettivo soprattutto per la sua verve, conquistando il pubblico da casa con la sua simpatia.

All’epoca fu anche accusato di frequentare altre donne lontano dalle telecamere. Lo scorso anno lo abbiamo visto come protagonista della prima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il grande pubblico, però, non sapeva di questo suo interesse anche per i ragazzi.

I fan di Tommaso Zorzi e di Mariano Catanzaro sono rimasti spiazzati da queste dichiarazioni. C’è chi ipotizza che si tratti soltanto di uno scherzo, chi di una mossa studiata a tavolino per tornare alla ribalta e parlare di lui.

Mariano Catanzaro si dichiara a Tommaso Zorzi ma non è attratto fisicamente

Durante la sua intervista all’emittente radiofonica ha affermato che mette su carta ciò che sente nell’anima e vive la vita in base alle sensazioni che riceve. La fluidità dell’amore, quindi, è al centro del suo pensiero. A Mariano Catanzaro non piace fisicamente Tommaso Zorzi e quest’ultimo è preso da Tommaso Stanzani. Scopriremo presto l’evolversi della situazione.