Zorzi, “mancati saluti di Diaco dietro le quinte”. Che bel clima in tv!

Che bello il mondo della tv dove tutti (non) vanno d’accordo. Tommaso Zorzi, intervistato da TvBlog per il suo ritorno sul piccolo schermo (è entrato a far parte del cast di Cortesie per gli ospiti), ha rivelato un curioso retroscena sul giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, con cui ha rapporti gelidi. Anzi, non è ha proprio. E infatti, quando si sono incrociati nel dietro le quinte di un famosissimo programma, il timoniere di Bella Ma’ pare che non abbia nemmeno degnato di uno sguardo l’influencer.

I problemi tra Diaco e Zorzi sono germogliati qualche anno fa, quando ‘Tommy’ se ne stava recluso nella Casa del Grande Fratello Vip. All’interno delle mura della dimora più spiata d’Italia, sparò a zero su ‘Pigi’. Gli indirizzò le seguenti tenerezze: lui è di “un’antipatia folle, dice delle robe agghiaccianti, tratta male i suoi ospiti, gli rode il cul*“. Naturalmente quelle dolci paroline non passarono inosservate e vennero captate da Diaco che si legò al dito la questione.

Quando TvBlog ha domandato a Zorzi se in questi anni c’è stato un chiarimento, la risposta è stata un bel no. E pensare che l’influencer e il giornalista si sono pure incrociati più volte dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show. Il compianto marito di Maria De Filippi, dopo che Zorzi vinse il GF Vip, volle quest’ultimo come ospite fisso al Teatro Parioli. Anche Diaco frequentava assiduamente il talk, essendo uno degli autori di Maurizio. Così è capitato che con Tommaso si videro. Non andò benissimo:

“Lui era uno degli autori del Maurizio Costanzo Show… non ci salutavamo. So che non ha preso bene le mie parole. E il fatto che non le abbia prese bene forse dà ragione a me (ride, Ndr). Ho commentato dei siparietti in cui lui non ne usciva benissimo, non sembrava una persona simpatica, ecco. Poi magari lo è, ma non per forza uno deve esserlo”.

Nel corso dell’intervista si è poi virati sul rapporto di stima che legava Zorzi a Costanzo. Il giovane milanese ha descritto il il giornalista come un uomo dalla “simpatia eccezionale”, con il quale si faceva delle gran risate nei fuorionda. Quindi ha aggiunto che ha visto nel marito di ‘Queen Mary’ un “maestro“.

Il GF Vip e gli impegni con L’isola dei famosi, Zorzi: “Non mi pento”

Spazio poi di nuovo al tema GF Vip. Dopo averlo vinto Zorzi ha accettato di essere coinvolto in diversi progetti televisivi; è stato opinionista de L’Isola dei Famosi, conducendo anche una striscia quotidiana in cui ha trattato argomenti relativi al reality. Esperienze in cui non è brillato. Non sono mancate le critiche. Diversi esperti di piccolo schermo hanno sostenuto che avrebbe dovuto ‘rallentare’ e non buttarsi a capofitto in progetti per cui non era pronto. Zorzi ha commentato così la questione:

“Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quella esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica. Ho fatto cose senza avere l’esperienza per farle, ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso”.

E per il futuro? Qual è l’obbiettivo ‘grosso’? Zorzi non ha avuto problemi a svelare le sue carte, spiegando che la meta è quella di riuscire un giorno a prendere le redini di un quiz show: