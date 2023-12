Diaco e Vira Carbone: la forte lite non vista, caos totale a Bella Ma’

Retroscena pieni di tensioni nel dietro le quinte di “Bella Ma‘”, il talk pomeridiano di Pierluigi Diaco in onda dal lunedì al venerdì su Rai Due. Secondo quanto rivelato da Dagospia, il conduttore avrebbe avuto un forte scontro con una conduttrice durante una registrazione del programma, tanto da annullare l’ospitata di quest’ultima. Di chi si tratta? Di Vira Carbone, presentatrice del programma di Rai 1, “Buongiorno Benessere“. Difatti, Vira sarebbe dovuta essere presente nella puntata di giovedì 7 dicembre della trasmissione insieme a Luana Ravegnini. Ma, nella puntata in questione, della Carbone non c’è stata poi traccia.

A quanto pare, però, la conduttrice era effettivamente presente negli studi Rai per registrare il suo intervento il giorno prima della messa in onda del programma. Peccato che, durante la registrazione, qualcosa è andato storto. Il tutto sarebbe iniziato da un’esibizione non riuscita della Carbone, che avrebbe dovuto cantare in duetto con la Ravegnini una canzone di Mary Poppins, intitolata “Un poco di zucchero”. La performance non sarebbe stata molto convincente e Vira avrebbe imposto il playback al grido di “Io sono una professionista”.

L’atteggiamento della Carbone non sarebbe piaciuto a Diaco, che ne avrebbe approfittato per tirare fuori un disguido avuto proprio con la conduttrice nel 2019. All’epoca, il giornalista aveva rimproverato la donna in diretta televisiva per aver lasciato il suo cellulare acceso. Dunque, alla fine della performance su Mary Poppins della presentatrice, Diaco avrebbe esclamato: “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”. Al che, Vira avrebbe subito replicato: “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici”.

Quest’ultima frase avrebbe alterato Diaco, che avrebbe subito precisato che i due non sono affatto amici. “Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni”, avrebbe detto, lamentandosi dei vari colleghi che sono soliti fingere amicizie a favore di telecamere. Ma, non è finita qui. Il conduttore, già infastidito, sarebbe poi sbottato ulteriormente durante l’intervista diretta alla Carbone e alla Ravegnini, dato che la prima avrebbe più volto interrotto e tolto la parola alla seconda. “Non dev’essere per niente facile creare sintonia con te”, sarebbe stata la frase al veleno lanciata da Diaco mentre la conduttrice parlava di ricette per creare sintonia con l’ospite durante le dirette.

A quel punto, la situazione sarebbe completamente degenerata. Stando a voci circolate da Viale Mazzini, i due avrebbero avuto un confronto così accesso, che la Carbone avrebbe lasciato con furia lo studio rifiutandosi di firmare la liberatoria. Per questo, Pierluigi Diaco sarebbe stato costretto a registrare nuovamente la puntata del 7 dicembre, che ha finito per avere una sola ospite, ovvero Luana Ravegnini. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se queste indiscrezioni corrispondano alla verità o meno.