Buongiorno Benessere, Vira Carbone imbarazza: “Pompi*i” (video)

Come di consueto, questa mattina è andato in onda Buongiorno Benessere, lo spin-off di Unomattina che tiene compagnia ai telespettatori ogni sabato mattina a partire dalla 10:30. Per i meno informati, si tratta di un programma dedicato al mondo della medicina, che ha come scopo ultimo quello di informare il pubblico su alcuni argomenti molto importanti che riguardano la propria salute e dare loro qualche consiglio o ricetta per tenersi in forma.

Nel corso della puntata di oggi, sabato 2 dicembre, è stato dedicato dello spazio all’argomento dell’appendicite e in particolare l’ospite in studio, il Professor Francesco Franceschi, ha parlato di come comportarsi quando sopravvengono i dolori ma anche di cosa fare in attesa di un parere medico. Ed è proprio in quel momento che la conduttrice, Vira Carbone, ha fatto una gaffe colossale. Ecco che cosa ha detto.

La gaffe di Vira Carbone sul clistere

Dopo aver spiegato accuratamente come riconoscere il dolore da appendicite, il Professor Franceschi è passato a parlare dei possibili rimedi che ogni persona può attuare nel momento in cui si rende conto di avere l’appendicite, sottolineando come la cosa migliore da fare sia sempre quella di assumere un antidolorifico.

Ciò che accade quando si ha l’appendicite è una paralisi dell’intestino, motivo per cui una persona sarebbe portata a pensare di potersi curare semplicemente assumendo lassativi o praticando un clistere. Nulla di più sbagliato in quanto, in caso di sospetta appendicite, è tassativa la corsa in ospedale per sottoporsi agli accertamenti del caso, come un’ecografia.

Ma è proprio quando il professore ha finito il suo discorso che è andata in onda la tremenda gaffe di Vira Carbone. La conduttrice infatti, per chiudere l’intervista ha preso dal tavolino di fronte a sé un clistere e, mostrandolo in telecamera, ha affermato: “Ecco quindi pompe, pompi*i e pompette non servono”.

Come si è potuto notare dalla sua espressione, la conduttrice si è resa subito conto della gaffe che aveva fatto e, riuscendo a stento a trattenere le risate, ha annunciato l’ospite successivo, ovvero il Dottor Malvezzi, che avrebbe dovuto parlare delle motivazioni che ci portano a russare nel sonno.

L’esperimento sul calcare e la frase imbarazzante

Non è però la prima volta che la conduttrice si rende protagonista di un momento imbarazzante nel corso della trasmissione. Circa un mese fa, Vira Carbone ne ha combinata un’altra. Nel corso della puntata del 28 ottobre scorso, uno degli ospiti in studio ha spiegato al pubblico alcuni metodi che si possono utilizzare per combattere il calcare. Ad un certo punto, la conduttrice, sotto richiesta dell’ospite, si è messa a disposizione per un esperimento che prevedeva l’utilizzo di una bottiglietta di acqua piena di polvere.

Purtroppo però, nel momento in cui la polvere ha toccato l’acqua, il contenuto della bottiglia è letteralmente esploso. Il risutato è stato che entrambi si sono bagnati ed è stato proprio in quel momento che la conduttrice si è lasciata andare ad un’esilarante gaffe. “È esploso”, ha detto l’ospite mentre la Carbone ha replicato con “Io sono completamente bagnata”. A quel punto, per rompere l’evidente imbarazzo, la conduttrice ha aggiunto: “Però vi dico, essendo in diretta, vado in onda bagnata e mi asciugo”.