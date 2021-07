Zorzi-Lucarelli, baruffa social: acceso scontro, non sfugge un dettaglio

Selvaggia ha preso in giro Tommaso per un video su Raffaella Carrà, lui ha risposto per le rime: cosa si sono detti

È scontro tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli! Il motivo? Un video su Raffaella Carrà dell’influencer. Tommaso ha condiviso con i fan la sua commozione per la scomparsa della Carrà, in realtà condivide sempre emozioni e sensazioni con chi lo segue. Lo fa da sempre, lo ha fatto anche in un momento particolarmente triste perché Raffaella Carrà era per lui un simbolo, un idolo, qualcosa di più, molto di più, di una showgirl o una conduttrice. Anche nella Casa del Grande Fratello Vip ha chiesto spesso canzoni della Carrà, ballando e cantando insieme all’amica Stefania Orlando. Insomma, chi ha conosciuto Tommaso in questi mesi era consapevole che sarebbe stato difficile per Tommaso vivere la scomparsa di Raffaella.

Così è stato, Tommaso ha parlato nelle sue stories di Instagram di quanto sia difficile accettare la morte di Raffaella Carrà, una persona di cui invece il mondo aveva ancora tanto bisogno. Dopo aver spiegato a parole come si sentiva ha anche mostrato la sua commozione: in un altro video aveva gli occhi lucidi. Proprio questo video pare abbia infastidito in qualche modo Selvaggia Lucarelli, che tra le sue stories ha scritto:

“Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”

In realtà non era ancora tutto, ha scritto subito dopo, perché ha demolito pure Barbara d’Urso per il messaggio sulla Carrà. Tommaso Zorzi ha risposto per le rime a Selvaggia Lucarelli, con un lungo sfogo stamattina. Nel primo paragrafo ha scritto che avrebbe gradito che Selvaggia parlasse in modo chiaro, visto che si riferiva palesemente a lui. “Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questa richiesta sia utopistica”, ha aggiunto.

Zorzi ha proseguito scrivendo a Selvaggia che non dovrebbe sentirsi legittimata in quanto giornalista a sentenziare su come qualcuno esterna le proprie emozioni, specialmente se viene fatto con totale rispetto della persona che era Raffaella Carrà. Insomma, a lui andava di esternare in questo modo le sue emozioni e di salutare così la Carrà. Poi ancora Zorzi contro Lucarelli:

“La tua spasmodica voglia di far perpretare [errore nel testo ndr] il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cog..ni. E dato che non mi segui nemmeno sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia storia”

Tommaso ha taggato Selvaggia in questa sua risposta, lei invece ha continuato a non nominarlo. Un dettaglio che non è passato inosservato: la Lucarelli non ha nominato Zorzi né nel primo attacco né nella seguente risposta. Ha ritagliato una parte del messaggio di Tommaso, l’ha messa nelle sue stories per prenderlo ancora in giro anche per l’errore del verbo “perpetrare”, ma non lo ha nominato. Né ha mostrato il suo nome. Questa la risposta di Selvaggia:

“Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo ‘perpetrare’. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non farò un video con le copiose lacrime che mi scendono”

Zorzi al momento non ha replicato, anche perché “perpretare” potrebbe essere stato un semplice errore di distrazione come capitano a tutti. In tal caso potrebbe aver deciso di mettere fine alla baruffa social con la Lucarelli, notando che lei si è concentrata su quello e non ha replicato al succo del messaggio. Nulla esclude che invece una replica arrivi nelle prossime ore.