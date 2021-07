Barbara d’Urso cita Carrà e “d’ursinterviste”: Lucarelli la affossa, è bagarre

Nella giornata di ieri è venuta a mancare Raffaella Carrà, spentasi a 78 anni dopo aver lottato con una malattia di cui nessuno sapeva nulla. La regina della Tv ha scelto di mantenere massimo riserbo fino all’ultimo sul suo stato di salute. Così, la sua scomparsa è giunta come un fulmine a ciel sereno. I social, le tv, i giornali, non appena appresa la notizia, si sono riempiti di ricordi e commemorazioni per la leggendaria Raffaella. Particolarmente attiva nel ricordarla è stata Barbara d’Urso, che però ha provocato una serie di reazioni polemiche. In particolar modo ad attaccarla a muso duro è stata la sua ‘nemica’, Selvaggia Lucarelli (tra le due ci sono attriti da anni).

“Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa…. Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”. Così Barbara tra le sue Stories Instagram. Il messaggio è stato intercettato da Selvaggia che ha provveduto a ribatterlo sui suoi account social con tanto di sarcasmo corrosivo. “Quanto imbarazzo. Quanto”, ha commentato la giurata di Ballando con le Stelle nel commentare il post della conduttrice campana.

In un amen si è accesa la polemica ed è stata bagarre. Diversi utenti che seguono la Lucarelli hanno ringhiato contro la d’Urso, non ritenendo paragonabili nemmeno lontanamente i modi di fare tv di Raffaella Carrà con quelli di Barbara.

Altro episodio avvenuto sui social che ha provocato parecchio rumore è stato il ricordo che l’attore Maurizio Casagrande ha voluto condividere. L’interprete ha ricordato un gossip (probabilmente finto) che coinvolse suo padre, Antonio, e la Carrà. Una scelta che ha inviperito tantissimi utenti che hanno considerato il gesto per nulla azzeccato in un momento simile. Sono piovuti biasimi feroci.

La lettera di Lorella Cuccarini: il ricordo di Raffaella Carrà, oltre gli attriti

Sempre nelle scorse ore, da segnalare anche la lettera che Lorella Cuccarini ha pubblicato sui suoi profili social. Un pensiero non del tutto scontato se si considera che le due donne non hanno mai lavorato assieme e in passato hanno avuto degli attriti. I dissapori scoppiarono a Forte Forte Forte, talent show che la Carrà produsse nel 2015, in onda su Rai Uno. Nella giuria, di cui la stessa Raffaella faceva parte, fu inizialmente arruolata la Cuccarini. Qualcosa però andò storto e Lorella non fu protagonista dello show.

La questione suscitò non poco fastidio. E infatti la Cuccarini si espresse in tali termini: “Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta”.

La Carrà, dopo l’episodio, si scusò pubblicamente, affermando di essere alquanto dispiaciuta per non averla chiamata personalmente per chiarire: “Trovo giusto che si sia profondamente offesa”. Di seguito la lettera scritta da Lorella nella notte: