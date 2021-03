Zorzi, la denuncia di Pamela Prati e Le Iene: qualcosa non torna

Nella Casa del Grande Fratello Vip il nome di Pamela Prati è stato tirato in ballo in più occasioni. In molti ricorderanno l’occasione in cui Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi avevano aperto una parentesi sulla showgirl, sostenendo che il caso Mark Caltagirone fosse grave e clinico. Lo aveva già annunciato la Prati che sarebbe passata per vie legali contro la Capriotti, ma non contro Zorzi. Qualche mese fa sui social, la sarda, confessò di essere rimasta allibita da Cecilia per avere parlato in maniera diffamante contro la sua persona.

Come un fiume in piena, aveva chiesto anche la possibilità di avere un confronto con i due concorrenti nella Casa, sostenendo che essere personaggi forti sui social e avere tanti follower non corrisponde sicuramente né a essere artisti né dare loro la possibilità di trattarla in quella maniera.

Il portale Giornalettismo ha svelato che Tommaso Zorzi è stato querelato da Pamela Prati. Secondo la ricostruzione dei fatti, il vincitore della quinta edizione del GF Vip sarebbe stato convocato urgentemente in questura dalla Polizia per ritirare il documento. Agli atti ha potuto constatare la decisione dell’ex volto de Il Bagaglino per un suo commento sul caso Caltagirone.

La parola, adesso, sarebbe passata ai legali. Ma in tutta questa storia c’è qualcosa che non quadra e potrebbe esserci una coincidenza con la trasmissione di Davide Parenti in onda su Italia 1 il martedì e il giovedì in prima serata.

Tommaso Zorzi scherzo Le Iene: “Incredibile ma orrendo, ho perso 20 anni di vita”

C’è qualcosa che non quadra nella storia della presunta denuncia di Pamela Prati. Tommaso Zorzi è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Il servizio in questione andrà in onda tra qualche giorno e scopriremo di cosa si tratta. Le sue dichiarazioni sui social, però, lasciano intendere che la denuncia potrebbe essere oggetto dello scherzo in questione.

L’influencer milanese, che ha dichiarato in una recente che al GF doveva perdere la testa per Alex Di Giorgio, ha detto sapere di essersi sentito male durante le riprese dello scherzo de Le Iene su Instagram e di aver pensato di finire in galera quando gli hanno detto che avrebbe rischiato due anni di carcere: