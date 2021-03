Tommaso Zorzi rivela: “Dovevo perdere la testa per Alex Di Giorgio”

Durante la sua avventura al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha più volte chiesto di fare entrare un suo coetaneo gay, per avere qualcuno con lui legare o approfondire una conoscenza. Alfonso Signorini aveva accolto il suo appello, dichiarando in più occasioni che sarebbe entrato uno sportivo nella Casa di Cinecittà. Di chi si tratta? Il ragazzo che doveva entrare come concorrente della quinta edizione è Alex Di Giorgio. Nuotatore, il suo nome è noto per avere preso parte alle Olimpiadi di Londra nel 2012 ed è stato al centro della cronaca. In passato, infatti, sarebbe stato vittima di stalking ai danni di un ex volto di Uomini e Donne. In una intervista al settimanale Chi Tommaso Zorzi ha dichiarato:

“Finalmente go scoperto chi avrebbe dovuto essere il mio ingresso nella Casa per il quale avrei dovuto perdere la testa, Alex Di Giorgio”

Da un punto di vista sentimentale il vincitore della quinta edizione del reality show più spiato d’Italia è single, ma ha notato presunti fidanzati mai avuti che hanno avuto il loro momento di gloria andando nei salotti televisivi. Non si pente di nulla del suo percorso fatto al GF Vip, ha conosciuto la sconfitta, ha fatto la ‘pazza’, ha vissuto alti e bassi sempre con la stessa ansia, ma se non fosse stato così oggi non sarebbe qui:

“Adesso mi metto a studiare perché devo migliorare”

Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi: “Non sarei stato me stesso”

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini Zorzi ha ammesso di avere ricevuto la richiesta di fare l’opinionista de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5. Il ragazzo, tuttavia, ha spiegato che ha bisogno di fermarsi fisicamente dopo sei mesi chiuso nella Casa del Grande Fratello Vip:

“Non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”

Per tale ragione ha preferito trascorrere qualche giorno in montagna con la sua famiglia per rigenerarsi, ritrovare le sue forze e guardare al futuro con calma. In pentola ci sono importanti progetti televisivi per il suo futuro sulle reti Mediaset. Esclusa la partecipazione ad Amici 20 come giudice, ma Tommaso aspetta in ogni caso la chiamata di Maria De Filippi per diventare addetto alle fotocopie.

Cosa condurrà prossimamente? Sono tante le ipotesi: dalla conduzione di Tu Si Que Vales al posto di Belen alla presunta nuova voce narrante delle vicende sentimentali di Temptation Island. Vedremo molto presto, dunque, dopo potremo rivedere l’influencer milanese forte dal successo, in termini di ascolti, del suo Late Show al GF Vip.